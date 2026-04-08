9 апреля в рамках 28-го тура саудовской Высшей лиги «Дамак» примет «Аль-Кадисию». Хозяева находятся в зоне вылета на 15-м месте с 22 очками, гости расположились на 4-й строчке с 60 очками. «Аль-Кадисия» является явным фаворитом благодаря мощной атаке.

«Дамак»

Хозяева подходят к матчу после разгромного поражения от «Аль-Ахли» (0:3). Команда пропускает в 7 из 9 последних матчей. В последних 5 играх «Дамак» забил 1.40 гола в среднем и пропустил 1.20. Лучший бомбардир – Валентин Вада (9 голов в 28 матчах). В личных встречах с «Аль-Кадисией» «Дамак» забивает в 5 последних матчах.

«Аль-Кадисия»

Гости находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 17 из 19 последних матчей и забивает в 21 последнем. «Аль-Кадисия» обязательно забивает в 20 последних матчах. В последних 5 играх гости забили 2.80 гола в среднем и пропустили 1.40. Лучший бомбардир – Хулиан Киньонес (30 голов в 28 матчах). В личных встречах с «Дамаком» «Аль-Кадисия» не проигрывает в 6 из 7 последних матчей.

Факты о командах

«Дамак»

Поражение в последнем матче от «Аль-Ахли» (0:3)

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 последних очных матчах с «Аль-Кадисией»

«Аль-Кадисия»

Не проигрывает в 17 из 19 последних матчей

Забивает в 21 последнем матче

В среднем: 2.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 6 из 7 последних очных матчей с «Дамаком»

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» является явным фаворитом: команда забивает в 21 матче подряд, имеет мощнейшую атаку (2.80 гола за игру) и не проигрывает 17 из 19 матчей. «Дамак» находится в зоне вылета и много пропускает. Учитывая атакующую мощь гостей и их доминирование в личных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Аль-Кадисии».

Рекомендованные ставки