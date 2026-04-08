«Болонья» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч 9 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

08 апреля 2026 8:00
Болонья - Астон Вилла
09 апр. 2026, четверг 22:00 | Лига Европы, 1/4 финала
1.40
«Астон Вилла» не проиграет (X2)
9 апреля в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Европы итальянская «Болонья» примет английскую «Астон Виллу». Обе команды подходят к игре в отличной еврокубковой форме, но «Вилла» имеет преимущество в личных встречах.

«Болонья»

Хозяева подходят к матчу в хорошей еврокубковой форме. Команда не проигрывает в 7 последних матчах Лиги Европы и обязательно забивает в 7 последних еврокубковых встречах. В последних 5 играх во всех турнирах «Болонья» забила 1.60 гола в среднем и пропустила 1.40. Команда забивает в 11 из 13 последних матчей. В личных встречах с «Астон Виллой» у итальянцев статистика негативная.

«Астон Вилла»

Гости находятся в отличной еврокубковой форме. Команда побеждает в 6 последних матчах Лиги Европы и обязательно забивает в 6 последних еврокубковых встречах. В последних 5 играх «Вилла» забила 1.40 гола в среднем и пропустила 1.00. Команда забивает в 6 последних матчах. В личных встречах с «Болоньей» «Астон Вилла» одержала две победы (1:0 и 2:0).

Факты о командах

«Болонья»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах Лиги Европы
  • Забивает в 7 последних еврокубковых матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей

«Астон Вилла»

  • Побеждает в 6 последних матчах Лиги Европы
  • Забивает в 6 последних еврокубковых матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Две победы в личных встречах с «Болоньей» (1:0, 2:0)

Прогноз на матч «Болонья» – «Астон Вилла»

Обе команды подходят к матчу в отличной еврокубковой форме. «Болонья» не проигрывает 7 матчей ЛЕ подряд, а «Астон Вилла» побеждает 6 матчей ЛЕ подряд. В личных встречах «Вилла» имеет преимущество (две победы). Учитывая, что в очных встречах «Астон Вилла» не пропускала от «Болоньи», а также еe победную серию в еврокубках, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш гостей.

Рекомендованные ставки

  • «Астон Вилла» не проиграет (X2) – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – да

Автор: Бестужев Павел
Лига Европы
