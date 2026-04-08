«Ислочь» – «Динамо-Брест»: прогноз и ставки на матч 9 апреля 2026 с коэффициентом 2.2

08 апреля 2026 9:03
Ислочь - Динамо-Брест
09 апр. 2026, четверг 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 3 тур
2.20
Победа «Ислочи»
9 апреля в рамках 3-го тура белорусской Высшей лиги «Ислочь» примет «Динамо-Брест». Хозяева находятся в отличной форме и имеют феноменальную домашнюю статистику, тогда как гости переживают кризис.

«Ислочь»

Хозяева подходят к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 5 последних матчах и не проигрывает в 16 из 17 последних домашних матчей. «Ислочь» обязательно забивает в 3 последних матчах. В последних 5 играх хозяева забили 0.80 гола в среднем и пропустили 0.60. В личных встречах с «Динамо-Брест» «Ислочь» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 8 последних очных встречах.

«Динамо-Брест»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда проигрывает в 3 последних гостевых матчах и не забивает в 5 из 7 последних. В последних 5 играх «Динамо-Брест» забило 0.40 гола в среднем и пропустило 1.40. В личных встречах с «Ислочью» гости забивают в 4 последних матчах.

Факты о командах

«Ислочь»

  • Не проигрывает в 16 из 17 последних домашних матчей
  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 последних очных матчах с «Динамо-Брест»

«Динамо-Брест»

  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах
  • Не забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 0.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних очных матчах с «Ислочью»

Прогноз на матч «Ислочь» – «Динамо-Брест»

«Ислочь» является явным фаворитом: команда не проигрывает 16 из 17 домашних матчей, имеет надeжную оборону и преимущество в личных встречах. «Динамо-Брест» находится в кризисе, практически не забивает и много пропускает. Учитывая домашнюю мощь хозяев и проблемы гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Ислочи».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ислочи» – коэффициент 2.2
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Ислочь
