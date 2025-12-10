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  • «Ювентус» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025

«Ювентус» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025

10 декабря 2025, 21:50
Ювентус
10.12.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 0
Завершен
Пафос
67' У. МакКенни 72' Д. Дэвид
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Пафос
46
Неофитос Михаил
ВР
23
Деррик Люккассен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
5
Давид Гольдар
(К) ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
88
Пепе
ЦП
30
Влад Драгомир
АП
99
Мислав Оршич
ЛВ
7
Бруно
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Ювентус
42
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Луа Опенда
ЦФ
Пафос
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
5
Бруну Ланга
ЛЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Жажа
ПВ
9
Mons Bassouamina
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Ди Грегорио
27
Камбьясо
6
Келли
15
Калюлю
8
Коопмейнерс
5
Локателли
8
МакКенни
21
Миретти
11
Жегрова
10
Дэвид
11
Йылдыз
4-1-1-2-2
46
Михаил
77
Коррейя
4
Луис
5
Гольдар
23
Люккассен
26
Суньич
88
Пепе
30
Драгомир
99
Оршич
33
Силва
7
Бруно
11
Йылдыз
32
Кабаль
32
Кабаль
11
Йылдыз
21
Миретти
19
Тюрам
19
Тюрам
21
Миретти
10
Дэвид
17
Аджич
17
Аджич
10
Дэвид
11
Жегрова
7
Консейсау
7
Консейсау
11
Жегрова
5
Локателли
20
Опенда
20
Опенда
5
Локателли
5
Гольдар
17
Пилеас
17
Пилеас
5
Гольдар
77
Коррейя
5
Ланга
5
Ланга
77
Коррейя
33
Силва
8
Кина
8
Кина
33
Силва
99
Оршич
11
Жажа
11
Жажа
99
Оршич
30
Драгомир
9
9
30
Драгомир
Остались в запасе
Ювентус
Пафос
42
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
42
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Статистика матча Ювентус - Пафос
1
1
Всего ударов по воротам
25
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
13
4
Нарушения
8
9
Офсайды
1
1
Количество передач
565
355
Сейвы
4
3
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
16
9
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.65
1.19
xGP (предотвращенные голы)
-0.54
-0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Пафоса», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус»«Пафос»

«Ювентус» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Пафос Ювентус
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