10.12.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов, 6 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
3-2-2-1-2
16
Ди Грегорио
27
Камбьясо
6
Келли
15
Калюлю
8
Коопмейнерс
5
Локателли
8
МакКенни
21
Миретти
11
Жегрова
10
Дэвид
11
Йылдыз
4-1-1-2-2
46
Михаил
77
Коррейя
4
Луис
5
Гольдар
23
Люккассен
26
Суньич
88
Пепе
30
Драгомир
99
Оршич
33
Силва
7
Бруно
11
Йылдыз
32
Кабаль
32
Кабаль
11
Йылдыз
21
Миретти
19
Тюрам
19
Тюрам
21
Миретти
10
Дэвид
17
Аджич
17
Аджич
10
Дэвид
11
Жегрова
7
Консейсау
7
Консейсау
11
Жегрова
5
Локателли
20
Опенда
20
Опенда
5
Локателли
5
Гольдар
17
Пилеас
17
Пилеас
5
Гольдар
77
Коррейя
5
Ланга
5
Ланга
77
Коррейя
33
Силва
8
Кина
8
Кина
33
Силва
99
Оршич
11
Жажа
11
Жажа
99
Оршич
30
Драгомир
9
9
30
Драгомир
Остались в запасе
Ювентус
Пафос
42
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
42
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
3
Даниэле Ругани
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
82
Petros Petrou
ВР
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Статистика матча Ювентус - Пафос
1
1
Всего ударов по воротам
25
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
13
4
Нарушения
8
9
Офсайды
1
1
Количество передач
565
355
Сейвы
4
3
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
16
9
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.65
1.19
xGP (предотвращенные голы)
-0.54
-0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Пафоса», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Пафос»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»