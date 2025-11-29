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  • «Ювентус» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

«Ювентус» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

29 ноября 2025, 18:50
Ювентус
29.11.2025, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
27' К. Йылдыз 45+1' К. Йылдыз
26' С. Эспозито
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
27
Джозеф Литета
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Ювентус
12
Симоне Скалья
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Кальяри
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
4
Маттиа Феличи
ЛВ
18
Маттео Прати
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
3
Рияд Идрисси
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
2-3-1-2-2
1
Перин
6
Келли
15
Калюлю
8
Коопмейнерс
19
Тюрам
5
Локателли
22
МакКенни
18
Костич
7
Консейсау
10
Йылдыз
28
Влахович
3-4-1-2
1
Каприле
4
Цаппа
5
Луперто
33
Оберт
27
Литета
8
Адопо
14
Дейола
14
Фолоруншо
2
Палестра
29
Боррелли
94
Эспозито
18
Костич
20
Камбьясо
20
Камбьясо
18
Костич
7
Консейсау
32
Кабаль
32
Кабаль
7
Консейсау
19
Тюрам
21
Миретти
21
Миретти
19
Тюрам
28
Влахович
15
Дэвид
15
Дэвид
28
Влахович
10
Йылдыз
17
Опенда
17
Опенда
10
Йылдыз
27
Литета
18
Прати
18
Прати
27
Литета
8
Адопо
70
Гаэтано
70
Гаэтано
8
Адопо
94
Эспозито
4
Феличи
4
Феличи
94
Эспозито
33
Оберт
3
Идрисси
3
Идрисси
33
Оберт
14
Фолоруншо
90
Кылыксой
90
Кылыксой
14
Фолоруншо
Остались в запасе
Ювентус
Кальяри
12
Симоне Скалья
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
21
Николо Кавуоти
АП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
12
Симоне Скалья
ВР
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
Остались в запасе
24
Джузеппе Киоччи
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Хуан Родригес
ЦЗ
23
Nicola Pintus
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
21
Николо Кавуоти
АП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Ювентус - Кальяри
1
5
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
1
6
Нарушения
16
16
Офсайды
1
0
Количество передач
610
454
Сейвы
2
4
Точность передач %
91
85
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.71
0.54
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Кальяри», 13-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Кальяри»

«Ювентус» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Ювентус
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