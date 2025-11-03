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  • «Лацио» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

«Лацио» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

3 ноября 2025, 21:35
Лацио
03.11.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
66' Г. Исаксен 90+1' М. Дзакканьи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кальяри
1
Элия Каприле
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
26
Йерри Мина
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
(К) ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
2
Марко Палестра
ПВ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
34
Vincenzo Sarno
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
4
Маттиа Феличи
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3
Рияд Идрисси
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
4-4-1-1
49
Проведель
29
Лаццари
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
32
Катальди
6
Гендузи
70
Башич
11
Исаксен
10
Дзакканьи
22
Диа
3-1-3-1-2
1
Каприле
4
Цаппа
26
Мина
5
Луперто
18
Прати
70
Гаэтано
14
Фолоруншо
8
Адопо
2
Палестра
94
Эспозито
29
Боррелли
26
Романьоли
25
Провстгор
25
Провстгор
26
Романьоли
29
Лаццари
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
29
Лаццари
70
Башич
15
Весино
15
Весино
70
Башич
22
Диа
14
Нослин
14
Нослин
22
Диа
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
70
Гаэтано
4
Феличи
4
Феличи
70
Гаэтано
14
Фолоруншо
30
Паволетти
30
Паволетти
14
Фолоруншо
2
Палестра
3
Идрисси
3
Идрисси
2
Палестра
29
Боррелли
90
Кылыксой
90
Кылыксой
29
Боррелли
94
Эспозито
11
Лувумбо
11
Лувумбо
94
Эспозито
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
23
Борис Радунович
ВР
34
Vincenzo Sarno
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
34
Vincenzo Sarno
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Лацио - Кальяри
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
8
18
Количество передач
443
428
Сейвы
5
1
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.51
xGP (предотвращенные голы)
-0.03
-0.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Кальяри», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Кальяри»

«Лацио» – «Кальяри»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Кальяри Лацио
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