03.11.2025, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-4-1-1
49
Проведель
29
Лаццари
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
32
Катальди
6
Гендузи
70
Башич
11
Исаксен
10
Дзакканьи
22
Диа
3-1-3-1-2
1
Каприле
4
Цаппа
26
Мина
5
Луперто
18
Прати
70
Гаэтано
14
Фолоруншо
8
Адопо
2
Палестра
94
Эспозито
29
Боррелли
26
Романьоли
25
Провстгор
25
Провстгор
26
Романьоли
29
Лаццари
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
29
Лаццари
70
Башич
15
Весино
15
Весино
70
Башич
22
Диа
14
Нослин
14
Нослин
22
Диа
11
Исаксен
9
Педро
9
Педро
11
Исаксен
70
Гаэтано
4
Феличи
4
Феличи
70
Гаэтано
14
Фолоруншо
30
Паволетти
30
Паволетти
14
Фолоруншо
2
Палестра
3
Идрисси
3
Идрисси
2
Палестра
29
Боррелли
90
Кылыксой
90
Кылыксой
29
Боррелли
94
Эспозито
11
Лувумбо
11
Лувумбо
94
Эспозито
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
23
Борис Радунович
ВР
34
Vincenzo Sarno
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
21
Реда Белахьян
ОП
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
34
Vincenzo Sarno
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
15
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Зе Педру
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Лацио - Кальяри
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
8
18
Количество передач
443
428
Сейвы
5
1
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.51
xGP (предотвращенные голы)
-0.03
-0.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Кальяри», 10-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Кальяри»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»