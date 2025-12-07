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  • «Наполи» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

«Наполи» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

7 декабря 2025, 21:35
Наполи
07.12.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
7' Р. Хойлунд 78' Р. Хойлунд
59' К. Йылдыз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
77
Ноа Ланг
ЦП
20
Эльйиф Эльмас
АП
7
Давид Нерес
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Наполи
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
5
Жуан
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
26
Антонио Вергара
АП
21
Маттео Политано
ПВ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Ювентус
42
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
21
Фабио Миретти
ЦП
17
Василие Аджич
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
20
Луа Опенда
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
31
Беукема
13
Ррахмани
4
Буонджорно
16
Оливера
22
Ди Лоренцо
4
Мактоминей
77
Ланг
20
Эльмас
7
Нерес
19
Хойлунд
4-3-1-1-1
16
Ди Грегорио
32
Кабаль
15
Калюлю
6
Келли
27
Камбьясо
19
Тюрам
5
Локателли
8
Коопмейнерс
8
МакКенни
7
Консейсау
11
Йылдыз
16
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
16
Оливера
77
Ланг
26
Вергара
26
Вергара
77
Ланг
7
Нерес
21
Политано
21
Политано
7
Нерес
7
Консейсау
21
Миретти
21
Миретти
7
Консейсау
27
Камбьясо
18
Костич
18
Костич
27
Камбьясо
19
Тюрам
11
Жегрова
11
Жегрова
19
Тюрам
11
Йылдыз
20
Опенда
20
Опенда
11
Йылдыз
32
Кабаль
10
Дэвид
10
Дэвид
32
Кабаль
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
5
Жуан
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
42
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
5
Жуан
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
42
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Наполи - Ювентус
2
1
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
0
Нарушения
6
15
Офсайды
1
4
Количество передач
497
511
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.29
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Ювентуса», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи»«Ювентус»

«Наполи» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Наполи
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