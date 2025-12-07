07.12.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
31
Беукема
13
Ррахмани
4
Буонджорно
16
Оливера
22
Ди Лоренцо
4
Мактоминей
77
Ланг
20
Эльмас
7
Нерес
19
Хойлунд
4-3-1-1-1
16
Ди Грегорио
32
Кабаль
15
Калюлю
6
Келли
27
Камбьясо
19
Тюрам
5
Локателли
8
Коопмейнерс
8
МакКенни
7
Консейсау
11
Йылдыз
16
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
16
Оливера
77
Ланг
26
Вергара
26
Вергара
77
Ланг
7
Нерес
21
Политано
21
Политано
7
Нерес
7
Консейсау
21
Миретти
21
Миретти
7
Консейсау
27
Камбьясо
18
Костич
18
Костич
27
Камбьясо
19
Тюрам
11
Жегрова
11
Жегрова
19
Тюрам
11
Йылдыз
20
Опенда
20
Опенда
11
Йылдыз
32
Кабаль
10
Дэвид
10
Дэвид
32
Кабаль
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
5
Жуан
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
42
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
25
Mathias Ferrante
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
5
Жуан
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
42
Симоне Скалья
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
66
Педро Фелипе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
17
Василие Аджич
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Наполи - Ювентус
2
1
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
0
Нарушения
6
15
Офсайды
1
4
Количество передач
497
511
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.66
0.29
xGP (предотвращенные голы)
0.25
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Ювентуса», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»