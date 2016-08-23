Лига чемпионов. «Порту» в большинстве разгромно обыграл «Рому» и пробился в групповой этап турнира

В матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» в гостях, имея численное преимущество, со счетом 3:0 крупно обыграл «Рому» и пробился в групповой этап турнира.

Кроме того, путевку в групповой этап Лиги чемпионов заработали «Лудогорец», «Легия», «Монако» и «Селтик».

Лига чемпионов. 4-й раунд, ответный матч

Рома (Италия) – Порту (Португалия) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Фелипе, 8; 0:2 – Лайун, 73; 0:3 – Корона, 75.

Удаления: Де Росси, 39; Эмерсон, 50 – нет.

Первый матч – 1:1

Виктория (Чехия) – Лудогорец (Болгария) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Дуриш, 7; 1:1 – Мисиджан, 17; 2:1 – Матею, 64; 2:2 – Кафу, 90.

Первый матч – 0:2

Легия (Польша) – Дандолк (Ирландия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бенсон, 19; 1:1 – Кухарчик, 90.

Удаление: Глоушек, 67 – нет.

Первый матч – 2:0

Монако (Франция) – Вильярреал (Испания) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Фабиньо, 90 (с пенальти).

Первый матч – 2:1

Хапоэль (Израиль) – Селтик (Шотландия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Саар, 21; 2:0 – Хобан, 48.

Первый матч – 2:5