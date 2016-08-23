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Судьи
Главный судья:
Свейн Моэн (Хеугесунн)

Легия - Дандолк

23.08.2016, Вторник, 21:45 мск Варшава, стадион Войска Польского Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч Легия - Дандолк
Первый матч: 2 - 0
Лига чемпионов (2016/2017)
4 раунд
первый матч		 17 августа, среда 21:45 Дандолк 0:2 Легия
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    Рейтинг: +25

    WSerGW 23 августа 2016, 19:38

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