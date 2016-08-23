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Судьи
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Памплона)

Виктория - Лудогорец

23.08.2016, Вторник, 21:45 мск Пльзень, стадион Доосан Арена Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч Виктория - Лудогорец
Первый матч: 0 - 2
Лига чемпионов (2016/2017)
4 раунд
первый матч		 17 августа, среда 21:45 Лудогорец 2:0 Виктория
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