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Лига чемпионов
Рома - Порту
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Судьи
Главный судья:
Шимон Марциняк (Плоцк)
Материалы
24 августа 2016
00:12
Наингголан: «Тяжело играть вдевятером, но в равных составах «Рома» показала бы гораздо больше»
1
23 августа 2016
23:23
Обыграйте восьмерых. Как «Рома» подарила «Порту» Лигу чемпионов
16
20:38
Строотман, Джеко и Маркано выйдут с первых минут в матче «Ромы» и «Порту»
Рома - Порту
23.08.2016, Вторник, 21:45 мск
Рим, стадион
Олимпико
Трансляция:
Матч ТВ
Лига чемпионов, 4 раунд
, ответный матч
Рома
-
Порту
Первый матч:
1 - 1
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Протокол
Видео
История игр
Комментарии (1)
Рома - Порту, Касильяс, Сэйв
Рома - Порту, Касильяс, Сэйв
Рома - Порту, Фелипе, Гол, 0-1
Рома - Порту, Наингголан, Удар
Рома - Порту, Де Росси, Удаление
Рома - Порту, Эррера, Удар
Рома - Порту, Отавио, Промах
Рома - Порту, Эмерсон, Удаление
Рома - Порту, Лаюн, Гол, 0-2
Корона в блестящем стиле добивает «Рому»
Лига чемпионов (2016/2017)
4 раунд
первый матч
17 августа, среда
21:45
Порту
1:1
Рома
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Рейтинг:
+1686
_Kesh_Suntar_
23 августа 2016, 23:44
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ну тут болели Ромы виноваты! Хули так поддерживать!
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