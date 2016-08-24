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Судьи
Главный судья:
Шимон Марциняк (Плоцк)
Материалы

Рома - Порту

23.08.2016, Вторник, 21:45 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч ТВ Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч Рома - Порту
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2016/2017)
4 раунд
первый матч		 17 августа, среда 21:45 Порту 1:1 Рома
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 23 августа 2016, 23:44

    ну тут болели Ромы виноваты! Хули так поддерживать!

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