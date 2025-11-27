27.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы, 5 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Порту
Порту
3-2-1-2-2
99
Кошта
74
Моура
4
Кивиор
20
Кошта
22
Варела
13
Росарио
10
Вейга
11
Пепе
8
Фрохольдт
21
Гюль
9
Омородион
3-3-1-1-2
23
Диуф
92
Клосс
3
Бар
4
Данте
33
Менди
34
Ванхутте
2
Абди
8
Сансон
10
Диоп
50
Чо
9
Моффи
22
Варела
5
Беднарек
5
Беднарек
22
Варела
10
Вейга
46
Эустакиу
46
Эустакиу
10
Вейга
8
Фрохольдт
86
Мора
86
Мора
8
Фрохольдт
21
Гюль
17
Сайнс
17
Сайнс
21
Гюль
9
Омородион
26
де Йонг
26
де Йонг
9
Омородион
4
Данте
21
Пепра Оппонг
21
Пепра Оппонг
4
Данте
10
Диоп
6
Будауи
6
Будауи
10
Диоп
92
Клосс
7
Гувейя
7
Гувейя
92
Клосс
50
Чо
21
Янссон
21
Янссон
50
Чо
9
Моффи
9
Оморуйи
9
Оморуйи
9
Моффи
Остались в запасе
Порту
Ницца
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЛФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
30
Bartosz Żelazowski
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Том Луше
ЦП
27
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЛФ
Остались в запасе
30
Bartosz Żelazowski
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Том Луше
ЦП
27
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Порту - Ницца
2
2
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
13
Офсайды
3
0
Количество передач
501
390
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.95
xGP (предотвращенные голы)
-1.55
-1.55
Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Ниццы», 5-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»