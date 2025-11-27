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  • «Порту» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

«Порту» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

27 ноября 2025, 19:35
Порту
27.11.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 5 тур
3 : 0
Завершен
Ницца
1' Г. Вейга 33' Г. Вейга 61' С. Омородион (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
20
Альберту Кошта
ПЗ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
9
Саму Омородион
ЦФ
21
Дениз Гюль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Ницца
23
Йехван Диуф
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Терем Моффи
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
25
Tomás Pérez
ЦП
86
Родригу Мора
АП
7
Виллиам Гомес
ЛФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Ницца
30
Bartosz Żelazowski
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
21
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Том Луше
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
21
Исак Янссон
ПВ
9
Кевин Оморуйи
ЦФ
3-2-1-2-2
99
Кошта
74
Моура
4
Кивиор
20
Кошта
22
Варела
13
Росарио
10
Вейга
11
Пепе
8
Фрохольдт
21
Гюль
9
Омородион
3-3-1-1-2
23
Диуф
92
Клосс
3
Бар
4
Данте
33
Менди
34
Ванхутте
2
Абди
8
Сансон
10
Диоп
50
Чо
9
Моффи
22
Варела
5
Беднарек
5
Беднарек
22
Варела
10
Вейга
46
Эустакиу
46
Эустакиу
10
Вейга
8
Фрохольдт
86
Мора
86
Мора
8
Фрохольдт
21
Гюль
17
Сайнс
17
Сайнс
21
Гюль
9
Омородион
26
де Йонг
26
де Йонг
9
Омородион
4
Данте
21
Пепра Оппонг
21
Пепра Оппонг
4
Данте
10
Диоп
6
Будауи
6
Будауи
10
Диоп
92
Клосс
7
Гувейя
7
Гувейя
92
Клосс
50
Чо
21
Янссон
21
Янссон
50
Чо
9
Моффи
9
Оморуйи
9
Оморуйи
9
Моффи
Остались в запасе
Порту
Ницца
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЛФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
30
Bartosz Żelazowski
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Том Луше
ЦП
27
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
52
Мартим Фернандеш
ПЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
7
Виллиам Гомес
ЛФ
Остались в запасе
30
Bartosz Żelazowski
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Том Луше
ЦП
27
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Порту - Ницца
2
2
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
13
Офсайды
3
0
Количество передач
501
390
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.95
xGP (предотвращенные голы)
-1.55
-1.55

Смотреть прямую трансляцию матча «Порту» против «Ниццы», 5-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Порту» – «Ницца»

«Порту» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ницца Порту
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