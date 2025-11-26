Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Порту» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 27 ноября с коэффициентом 1.88

26 ноября 2025 9:18
Порту - Ницца
27 нояб. 2025, четверг 20:45 | Лига Европы, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа «Порту» с форой (-1)
Сделать ставку

27 ноября на стадионе «Драгау» состоится матч 5 тура Лиги Европы, в котором «Порту» примет «Ниццу». Хозяева продолжают борьбу за выход из группы и сохраняют стабильность в результатах, тогда как французский клуб оказался в сложной турнирной ситуации и идет без набранных очков. Статистика последних туров подчеркивает разницу в текущем состоянии команд и намекает на преимущество португальского коллектива.

«Порту»

Команда уверенно проводит последние встречи и не проигрывает в пяти матчах подряд. «Порту» регулярно находит путь к воротам соперников, забивая в среднем 1.80 гола за матч, а также демонстрирует надежность в обороне, пропуская всего 0.60 мяча за игру. В Лиге Европы коллектив стабилен, хотя и не всегда доминирует по владению. Лучший бомбардир Саму Агехова продолжает быть ключевой фигурой в атаке, создавая давление в штрафной и эффективно завершая моменты.

«Ницца»

Французский клуб переживает сложный период в еврокубке и проиграл четыре матча подряд. Несмотря на это, команда продолжает забивать, отметившись мячами в каждом из этих поединков, однако оборонительные сбои приводят к высокому количеству пропущенных голов – в среднем 2.20 за игру. Даже при наличии Софиана Диопа в линии атаки «Ницца» испытывает проблемы с организацией игры и нестабильно действует под давлением.

Факты о командах

«Порту»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 5 играх подряд
  • В среднем 1.80 гола за матч
  • Пропускает 0.60 гола за игру
  • Пропускает в 3 последних матчах Лиги Европы

«Ницца»

  • Проигрывает в 4 последних матчах Лиги Европы
  • Забивает в 3 играх подряд
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.00 гола за матч
  • Пропускает 2.20 гола за игру

Прогноз на матч «Порту» – «Ницца»

С учетом разницы в форме и турнирной мотивации «Порту» выглядит очевидным фаворитом встречи. Команда активно использует домашний фактор и стабильно контролирует темп игры, тогда как «Ницца» продолжает допускать ошибки в позиционной защите. Высока вероятность, что хозяева смогут навязать сопернику свой ритм и добиться уверенного результата, воспользовавшись уязвимостями французского клуба.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Порту» с форой (-1) – коэффициент 1.88
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.82

1.88
Победа «Порту» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Ницца Порту
Другие прогнозы
26.11.2025
18:00
1.78
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
ЦСКА - Динамо Мх
Победа ЦСКА с форой (-1)
26.11.2025
18:00
1.70
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Краснодар - Оренбург
Победа «Краснодара» с форой (-1)
26.11.2025
20:45
2.45
Лига чемпионов, 5 тур
Копенгаген - Кайрат
Тотал меньше 2.5 голов
26.11.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 5 тур
Олимпиакос - Реал
Победа «Реала» с форой (0)
26.11.2025
23:00
1.35
Лига чемпионов, 5 тур
ПСЖ - Тоттенхэм
Победа «ПСЖ»
26.11.2025
23:00
1.92
Лига чемпионов, 5 тур
Арсенал - Бавария
Победа «Баварии» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 