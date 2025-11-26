27 ноября на стадионе «Драгау» состоится матч 5 тура Лиги Европы, в котором «Порту» примет «Ниццу». Хозяева продолжают борьбу за выход из группы и сохраняют стабильность в результатах, тогда как французский клуб оказался в сложной турнирной ситуации и идет без набранных очков. Статистика последних туров подчеркивает разницу в текущем состоянии команд и намекает на преимущество португальского коллектива.

«Порту»

Команда уверенно проводит последние встречи и не проигрывает в пяти матчах подряд. «Порту» регулярно находит путь к воротам соперников, забивая в среднем 1.80 гола за матч, а также демонстрирует надежность в обороне, пропуская всего 0.60 мяча за игру. В Лиге Европы коллектив стабилен, хотя и не всегда доминирует по владению. Лучший бомбардир Саму Агехова продолжает быть ключевой фигурой в атаке, создавая давление в штрафной и эффективно завершая моменты.

«Ницца»

Французский клуб переживает сложный период в еврокубке и проиграл четыре матча подряд. Несмотря на это, команда продолжает забивать, отметившись мячами в каждом из этих поединков, однако оборонительные сбои приводят к высокому количеству пропущенных голов – в среднем 2.20 за игру. Даже при наличии Софиана Диопа в линии атаки «Ницца» испытывает проблемы с организацией игры и нестабильно действует под давлением.

Факты о командах

«Порту»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 5 играх подряд

В среднем 1.80 гола за матч

Пропускает 0.60 гола за игру

Пропускает в 3 последних матчах Лиги Европы

«Ницца»

Проигрывает в 4 последних матчах Лиги Европы

Забивает в 3 играх подряд

Пропускает в 4 матчах подряд

В среднем 1.00 гола за матч

Пропускает 2.20 гола за игру

Прогноз на матч «Порту» – «Ницца»

С учетом разницы в форме и турнирной мотивации «Порту» выглядит очевидным фаворитом встречи. Команда активно использует домашний фактор и стабильно контролирует темп игры, тогда как «Ницца» продолжает допускать ошибки в позиционной защите. Высока вероятность, что хозяева смогут навязать сопернику свой ритм и добиться уверенного результата, воспользовавшись уязвимостями французского клуба.

