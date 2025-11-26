27 ноября на стадионе «Драгау» состоится матч 5 тура Лиги Европы, в котором «Порту» примет «Ниццу». Хозяева продолжают борьбу за выход из группы и сохраняют стабильность в результатах, тогда как французский клуб оказался в сложной турнирной ситуации и идет без набранных очков. Статистика последних туров подчеркивает разницу в текущем состоянии команд и намекает на преимущество португальского коллектива.
«Порту»
Команда уверенно проводит последние встречи и не проигрывает в пяти матчах подряд. «Порту» регулярно находит путь к воротам соперников, забивая в среднем 1.80 гола за матч, а также демонстрирует надежность в обороне, пропуская всего 0.60 мяча за игру. В Лиге Европы коллектив стабилен, хотя и не всегда доминирует по владению. Лучший бомбардир Саму Агехова продолжает быть ключевой фигурой в атаке, создавая давление в штрафной и эффективно завершая моменты.
«Ницца»
Французский клуб переживает сложный период в еврокубке и проиграл четыре матча подряд. Несмотря на это, команда продолжает забивать, отметившись мячами в каждом из этих поединков, однако оборонительные сбои приводят к высокому количеству пропущенных голов – в среднем 2.20 за игру. Даже при наличии Софиана Диопа в линии атаки «Ницца» испытывает проблемы с организацией игры и нестабильно действует под давлением.
Факты о командах
«Порту»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- Забивает в 5 играх подряд
- В среднем 1.80 гола за матч
- Пропускает 0.60 гола за игру
- Пропускает в 3 последних матчах Лиги Европы
«Ницца»
- Проигрывает в 4 последних матчах Лиги Европы
- Забивает в 3 играх подряд
- Пропускает в 4 матчах подряд
- В среднем 1.00 гола за матч
- Пропускает 2.20 гола за игру
Прогноз на матч «Порту» – «Ницца»
С учетом разницы в форме и турнирной мотивации «Порту» выглядит очевидным фаворитом встречи. Команда активно использует домашний фактор и стабильно контролирует темп игры, тогда как «Ницца» продолжает допускать ошибки в позиционной защите. Высока вероятность, что хозяева смогут навязать сопернику свой ритм и добиться уверенного результата, воспользовавшись уязвимостями французского клуба.
Рекомендованные ставки
- Победа «Порту» с форой (-1) – коэффициент 1.88
- Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.82