«Крузейро» – «Витория»: прогноз и ставки на матч 2 апреля 2026 с коэффициентом 2.07

01 апреля 2026 8:55
Крузейро - Витория
02 апр. 2026, четверг 02:00 | Бразилия. Серия А, 9 тур
Перейти в онлайн матча
2.07
Обе забьют – да
Сделать ставку

2 апреля на стадионе «Минейран» в Белу-Оризонти состоится матч 9-го тура бразильской Серии A, в котором «Крузейро» примет «Виторию». Хозяева замыкают турнирную таблицу, занимая последнее 20-е место с 4 очками после 8 туров, гости расположились на 10-й строчке с 10 очками. «Крузейро» переживает затяжной кризис, но имеет феноменальную статистику личных встреч.

«Крузейро»

Хозяева находятся в глубочайшем кризисе. Команда не может выиграть в 11 последних матчах Серии A подряд – катастрофическая серия. В последних 5 играх «Крузейро» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Лучший бомбардир – Кайо Жорже (8 голов в 11 матчах). При этом дома команда выступает стабильнее: «Крузейро» не проигрывает в 6 последних домашних матчах. В личных встречах с «Виторией» у хозяев фантастическая статистика: они не проигрывают в 20 из 22 последних матчей.

«Витория»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда забивает в 3 последних матчах и набрала 10 очков после 7 туров. В последних 5 играх «Витория» забила 8 голов (1.60 в среднем) и пропустила 6 (1.20 в среднем). Атака выглядит стабильно, оборона имеет проблемы. Лучший бомбардир – Ренато Кайзер (6 голов в 11 матчах). В личных встречах с «Крузейро» «Витория» забивает в 5 из 7 последних матчей, но общая статистика складывается крайне неудачно.

Факты о командах

«Крузейро»

  • Ничья в последнем матче с «Сантосом» (0:0)
  • Не может выиграть в 11 последних матчах Серии A подряд
  • Не проигрывает в 6 последних домашних матчах
  • 4 очка, последнее 20-е место (после 8 туров)
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Кайо Жорже (8 голов)
  • Не проигрывает в 20 из 22 последних очных матчей с «Виторией»

«Витория»

  • Победа в последнем матче над «Мирассолом» (1:0)
  • Забивает в 3 последних матчах
  • 10 очков, 10-е место (после 7 туров)
  • В среднем: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Ренато Кайзер (6 голов)
  • Забивает в 5 из 7 последних очных матчей с «Крузейро»

Прогноз на матч «Крузейро» – «Витория»

Ожидается встреча аутсайдера, переживающего затяжной кризис, с крепким середняком. «Крузейро» не может выиграть 11 матчей подряд, но дома выступает стабильно (6 матчей без поражений) и имеет феноменальную статистику личных встреч (20 из 22 матчей без поражений). «Витория» находится в хорошей форме, стабильно забивает, но имеет проблемы в обороне. Учитывая домашнюю стабильность «Крузейро» и его историческое преимущество над соперником, хозяева имеют хороший шанс прервать свою безвыигрышную серию.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.07

Автор: Ланьков Роман
Бразилия. Серия А Витория Крузейро
