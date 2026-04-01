2 апреля на стадионе «Минейран» в Белу-Оризонти состоится матч 9-го тура бразильской Серии A, в котором «Крузейро» примет «Виторию». Хозяева замыкают турнирную таблицу, занимая последнее 20-е место с 4 очками после 8 туров, гости расположились на 10-й строчке с 10 очками. «Крузейро» переживает затяжной кризис, но имеет феноменальную статистику личных встреч.

«Крузейро»

Хозяева находятся в глубочайшем кризисе. Команда не может выиграть в 11 последних матчах Серии A подряд – катастрофическая серия. В последних 5 играх «Крузейро» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 7 (1.40 в среднем). Лучший бомбардир – Кайо Жорже (8 голов в 11 матчах). При этом дома команда выступает стабильнее: «Крузейро» не проигрывает в 6 последних домашних матчах. В личных встречах с «Виторией» у хозяев фантастическая статистика: они не проигрывают в 20 из 22 последних матчей.

«Витория»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда забивает в 3 последних матчах и набрала 10 очков после 7 туров. В последних 5 играх «Витория» забила 8 голов (1.60 в среднем) и пропустила 6 (1.20 в среднем). Атака выглядит стабильно, оборона имеет проблемы. Лучший бомбардир – Ренато Кайзер (6 голов в 11 матчах). В личных встречах с «Крузейро» «Витория» забивает в 5 из 7 последних матчей, но общая статистика складывается крайне неудачно.

Факты о командах

«Крузейро»

Прогноз на матч «Крузейро» – «Витория»

Ожидается встреча аутсайдера, переживающего затяжной кризис, с крепким середняком. «Крузейро» не может выиграть 11 матчей подряд, но дома выступает стабильно (6 матчей без поражений) и имеет феноменальную статистику личных встреч (20 из 22 матчей без поражений). «Витория» находится в хорошей форме, стабильно забивает, но имеет проблемы в обороне. Учитывая домашнюю стабильность «Крузейро» и его историческое преимущество над соперником, хозяева имеют хороший шанс прервать свою безвыигрышную серию.

