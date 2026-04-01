«Ботафого» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 2 апреля 2026 с коэффициентом 2.2

01 апреля 2026 8:02
Ботафого - Мирассол
02 апр. 2026, четверг 01:30 | Бразилия. Серия А, 9 тур
2 апреля на стадионе «Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро состоится матч 9-го тура бразильской Серии A, в котором «Ботафого» примет «Мирассол». Обе команды находятся в зоне вылета, занимая 17-е и 18-е места с 6 очками после 7 туров. Встреча обещает стать напряжeнной: соперникам жизненно необходимы очки для улучшения турнирного положения.

«Ботафого»

Хозяева подходят к матчу после разгромного поражения от «Атлетико Паранаэнсе» (1:4), но на домашней арене чувствуют себя уверенно – команда не проигрывает в 5 из 6 последних домашних матчей Серии A. Главная проблема «Ботафого» – оборона: клуб пропускает в 7 последних матчах подряд. В атаке команда полагается на лучшего бомбардира Данило (6 голов в 13 матчах), который способен обострить игру в любой момент.

«Мирассол»

Гости находятся в глубоком кризисе: три поражения подряд и 10 матчей с пропущенными голами. В последних 5 играх «Мирассол» забил всего 3 гола (0.60 в среднем), что делает его одной из самых слабых атак лиги. Лучший бомбардир Игор Формига (3 гола в 9 матчах) не получает достаточной поддержки от партнeров. Выступления на выезде складываются тяжело – команда проигрывает в 3 последних гостевых матчах.

Факты о командах

«Ботафого»

  • Поражение в последнем матче от «Атлетико Паранаэнсе» (1:4)
  • Не проигрывает в 5 из 6 последних домашних матчей Серии A
  • Пропускает в 7 последних матчах подряд
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Данило (6 голов)

«Мирассол»

  • Поражение в последнем матче от «Витории» (0:1)
  • Проигрывает в 3 последних матчах подряд
  • Пропускает в 10 последних матчах подряд
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Игор Формига (3 гола)

Прогноз на матч «Ботафого» – «Мирассол»

Ожидается встреча двух аутсайдеров, которые отчаянно нуждаются в очках. «Ботафого» имеет серьeзное преимущество домашнего поля (5 из 6 матчей без поражений) и более опасную атаку во главе с Данило. «Мирассол» находится в худшей форме: три поражения подряд и 10 матчей с пропущенными голами. Учитывая оборонительные проблемы обеих команд, но более надeжную игру хозяев дома, «Ботафого» выглядит предпочтительнее.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ботафого» – коэффициент 2.2
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90

2.20
Победа «Ботафого»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
