2 апреля на стадионе «Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро состоится матч 9-го тура бразильской Серии A, в котором «Ботафого» примет «Мирассол». Обе команды находятся в зоне вылета, занимая 17-е и 18-е места с 6 очками после 7 туров. Встреча обещает стать напряжeнной: соперникам жизненно необходимы очки для улучшения турнирного положения.

Хозяева подходят к матчу после разгромного поражения от «Атлетико Паранаэнсе» (1:4), но на домашней арене чувствуют себя уверенно – команда не проигрывает в 5 из 6 последних домашних матчей Серии A. Главная проблема «Ботафого» – оборона: клуб пропускает в 7 последних матчах подряд. В атаке команда полагается на лучшего бомбардира Данило (6 голов в 13 матчах), который способен обострить игру в любой момент.

Гости находятся в глубоком кризисе: три поражения подряд и 10 матчей с пропущенными голами. В последних 5 играх «Мирассол» забил всего 3 гола (0.60 в среднем), что делает его одной из самых слабых атак лиги. Лучший бомбардир Игор Формига (3 гола в 9 матчах) не получает достаточной поддержки от партнeров. Выступления на выезде складываются тяжело – команда проигрывает в 3 последних гостевых матчах.

Факты о командах

Поражение в последнем матче от «Атлетико Паранаэнсе» (1:4)

Не проигрывает в 5 из 6 последних домашних матчей Серии A

Пропускает в 7 последних матчах подряд

Забивает в 3 последних матчах

В среднем: 0.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Данило (6 голов)

Поражение в последнем матче от «Витории» (0:1)

Проигрывает в 3 последних матчах подряд

Пропускает в 10 последних матчах подряд

Забивает в 3 последних матчах

В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Игор Формига (3 гола)

Прогноз на матч «Ботафого» – «Мирассол»

Ожидается встреча двух аутсайдеров, которые отчаянно нуждаются в очках. «Ботафого» имеет серьeзное преимущество домашнего поля (5 из 6 матчей без поражений) и более опасную атаку во главе с Данило. «Мирассол» находится в худшей форме: три поражения подряд и 10 матчей с пропущенными голами. Учитывая оборонительные проблемы обеих команд, но более надeжную игру хозяев дома, «Ботафого» выглядит предпочтительнее.

