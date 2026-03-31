Россия - Мали РПЛ
«Нефтехимик» – «Факел»: прогноз и ставки на матч Первой лиги 1 апреля 2026 с коэффициентом 3.1

31 марта 2026 8:02
Нефтехимик - Факел
01 апр. 2026, среда 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 23 тур
3.10
Ничья
1 апреля в рамках 23-го тура Первой лиги «Нефтехимик» примет лидера турнира – воронежский «Факел». Хозяева занимают 8-е место с 35 очками, гости возглавляют таблицу с 53 очками. Несмотря на разницу в положении, «Нефтехимик» имеет отличную домашнюю статистику в личных встречах.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. В последних 5 играх нижнекамцы забили 6 голов (1.20 в среднем) и пропустили 4 (0.80). Лучший бомбардир – Рашид Магомедов (6 голов). В личных встречах с «Факелом» дома хозяева побеждают в 3 последних матчах и забивают в 7 из 8 последних очных встреч.

«Факел»

«Факел» лидирует в Первой лиге с 53 очками (16 побед – больше всех в турнире). Однако команда не может выиграть в 3 последних матчах. В последних 5 играх воронежцы забили всего 2 гола (0.40 в среднем) и пропустили 1 (0.20). Лучший бомбардир – Беляйди Пуси (14 голов). В гостях у «Нефтехимика» «Факел» проиграл 3 последних очных матча подряд.

Факты о командах

«Нефтехимик»

  • Ничья в последнем матче с «Шинником» (0:0)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • 35 очков, 8-е место
  • В последних 5 играх: 1.20 гола забито, 0.80 пропущено
  • Лучший бомбардир: Рашид Магомедов (6 голов)
  • 3 победы подряд дома в очных матчах с «Факелом»

«Факел»

  • Ничья в последнем матче с «КАМАЗом» (0:0)
  • Не может выиграть в 3 последних матчах
  • 53 очка, 1-е место (16 побед – больше всех в лиге)
  • В последних 5 играх: 0.40 гола забито, 0.20 пропущено
  • Лучший бомбардир: Беляйди Пуси (14 голов)
  • 3 поражения подряд в гостях в очных матчах с «Нефтехимиком»

Личные встречи

В 5 последних личных встречах равенство: две победы у каждой команды и одна ничья. На поле «Нефтехимика» хозяева одержали 3 победы подряд. В 4 из 5 матчей забивали обе команды.

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Факел»

«Факел» – лидер турнира, но в глубоком кризисе в атаке (2 гола в 5 матчах). «Нефтехимик» дома традиционно успешен против воронежцев (3 победы подряд). Учитывая, что «Факел» не может выиграть 3 матча кряду, хозяева имеют отличный шанс набрать очки. Ожидается низовая игра.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.1
  • Тотал меньше 2.5 голов

3.10
Ничья
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Факел Нефтехимик
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
