УПЛ. «Динамо» победило «Зарю» благодаря голу Мораеса

В заключительном поединке 19-го тура УПЛ «Динамо» в родных стенах нанесло минимальное поражение «Заре» благодаря мячу Мораеса.

В другом матче «Днепр» со счетом 1:0 в гостях взял верх над «Карпатами». Победу днепропетровскому клубу принес единственный гол Романа Зозули.

Ранее «Олимпик» и «Волынь», обменявшись голами в дебюте второго тайма, свели дело к ничейному исходу – 1:1, «Ворскла» забила три безответных мяча в ворота «Металлиста», «Сталь» с минимальным счетом обыграла «Говерлу», «Александрия» на выезде одержала победу над «Черноморцем» – 2:1.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 19-й тур

Динамо (Киев) – Заря (Луганск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мораес, 76.

Карпаты – Днепр – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Зозуля, 62.

Олимпик – Волынь – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Матяж, 51; 1:1 – Полевой, 54.

Металлист – Ворскла – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Хлобас, 17; 0:2 – Шиндер (с пенальти), 29; 0:3 – Шиндер, 50.

Сталь – Говерла – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Лазич, 60.

Черноморец – Александрия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Полярус, 9; 1:1 – Мартыненко, 59; 1:2 – Леонов, 80.

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