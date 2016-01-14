Чемпионшип. «Халл» оказался сильнее «Кардиффа»

В матче 26-го тура Чемпионшипа "Халл" переиграл "Кардифф" – 2:0. Голы забили Эрнандес и Клукас.
Ранее в рамках этого тура "Миддлсбро" обыграл "Брентфорд", "Блэкберн" и "КПР" разошлись миром, "Бристоль Сити" уступил "Престону", "Вулверхэмптон" обыграл "Фулхэм", "Дерби" и "Рединг" сыграли вничью, "Ипсвич" переиграл "Лидс", "Милтон" с крупным счетом проиграл "Бернли", "Ноттингем" и "Бирмингем" поделили очки, "Ротерхэм" одолел "Брайтон", "Хаддерсфилд" разгромил "Чарльтон", "Шеффилд Уэнсдэй" оказался сильнее "Болтона".
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 26-й тур
Голы: 1:0 – Эрнандес (с пенальти), 41; 2:0 – Клукас, 50.
Брентфорд – Миддлсбро – 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Баттон (в свои ворота), 59.
Голы: 0:1 – Фер, 24; 1:1 – Акпан, 85.
Бристоль Сити – Престон – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Бейкер (в свои ворота), 53; 1:1 – Вилбрехэм, 56; 1:2 – Каннингэм, 80.
Вулверхэмптон – Фулхэм – 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Зиро, 6; 2:0 – Зиро, 13; 2:1 – Кристенсен, 24; 3:1 – Доэрти, 48; 3:2 – МакКормак, 74.
Голы: 1:0 – Шекелл, 11; 1:1 – Виллиамс, 38.
Голы: 0:1 – Дукара, 1; 1:1 – Чамберс, 50; 2:1 – Питмэн, 90.
Голы: 0:1 – Бартон, 14; 0:2 – Вокс, 46; 0:3 – Грей, 64; 0:4 – Лоутон, 71; 0:5 – Бойд, 82.
Удаление: Кей, 75.
Ноттингем – Бирмингем – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Торал, 24; 1:1 – Миллс, 30.
Удаление: Вогэн, 74.
Ротерхэм – Брайтон – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Уорд, 45; 2:0 – Дербишир, 86.
Хадддерсфилд – Чарльтон – 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Хадсон, 17; 2:0 – Уэллс, 44; 3:0 – Патерсон, 75; 4:0 – Холмс, 79; 5:0 – Дэвидсон, 90.
Удаление: Гучаннеджад, 87.
Шеффилд Уэнсдэй – Болтон – 3:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Форестьери, 15; 1:1 – Мэдин, 19; 2:1 – Хупер, 52; 2:2 – Уэтер, 62; 3:2 – Хупер, 77.