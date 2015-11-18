Товарищеские матчи. Англия обыграла Францию и другие результаты

В товарищеском матче сборная Англии забила два безответных гола в ворота Франции. Отличились Алли и Руни.

В других встречах Австрия обыграла Швейцарию, Польша оказалась сильнее Чехии, Италия и Румыния сыграли вничью, Словакия одолела Исландию, Люксембург уступил Португалии.

Товарищеские матчи

Англия – Франция – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Алли, 39; 2:0 – Руни, 48.

Австрия – Швейцария – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Сеферович, 9; 1:1 – Алаба, 13; 1:2 – Сеферович, 38.

Польша – Чехия – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Милик, 3; 2:0 – Йодловец, 12; 2:1 – Крейчи, 41; 3:1 – Грошицки, 70.

Италия – Румыния – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Станку, 8; 1:1 – Маризио (с пенальти), 55; 2:1 – Габбиадини, 65; 2:2 – Андоне, 88.

Словакия – Исландия – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Финнбогассон, 8; 1:1 – Мак, 58; 2:1 – Мак, 61; 3:1 – Дурис, 84.

Люксембург – Португалия – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Андре, 31; 0:2 – Нани, 88.