Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Сопнев - статистика

Россия
7 мая 1968 (58)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Факел-М
30
6
21
3
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Квант
1 : 0
05.06.2022
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Факел-М
0 : 1
28.05.2022
Сатурн
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Красное Знамя
1 : 0
21.05.2022
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 7 тур
Факел-М
5 : 0
14.05.2022
Коломна
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур
Факел-М
0 : 2
08.05.2022
Металлург-Видное
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 5 тур
Факел-М
2 : 1
30.04.2022
Квант
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 4 тур
Сатурн
5 : 1
23.04.2022
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 3 тур
Факел-М
2 : 0
16.04.2022
Красное Знамя
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 2 тур
Коломна
1 : 3
11.04.2022
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 1 тур
Металлург-Видное
1 : 2
04.04.2022
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 22 тур
Факел-М
1 : 0
14.11.2021
Калуга
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 21 тур
Арсенал-2
3 : 0
10.11.2021
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 20 тур
Салют
1 : 0
04.11.2021
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 18 тур
Авангард
1 : 1
25.10.2021
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 17 тур
Факел-М
0 : 0
19.10.2021
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 16 тур
Факел-М
0 : 3
14.10.2021
Зенит
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 15 тур
Факел-М
0 : 2
10.10.2021
Динамо Бр
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 14 тур
Сахалин
1 : 0
03.10.2021
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 13 тур
Динамо Вл
3 : 0
30.09.2021
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур
Факел-М
0 : 3
26.09.2021
Рязань
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 11 тур
Рязань
1 : 1
18.09.2021
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Калуга
2 : 1
14.09.2021
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Факел-М
0 : 2
10.09.2021
Арсенал-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Факел-М
0 : 8
04.09.2021
Салют
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур
Факел-М
1 : 2
20.08.2021
Авангард
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 5 тур
Сокол
2 : 0
15.08.2021
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 4 тур
Зенит
2 : 1
07.08.2021
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 3 тур
Динамо Бр
5 : 0
01.08.2021
Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 2 тур
Факел-М
0 : 2
23.07.2021
Сахалин
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 1 тур
Факел-М
0 : 6
18.07.2021
Динамо Вл
Главные новости
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
4
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
3
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
3
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
6
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+