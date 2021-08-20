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Факел-М - Авангард

20.08.2021, Пятница, 17:00 мск Воронеж, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур Факел-М - Авангард
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