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Факел-М - Рязань

26.09.2021, Воскресенье, 15:00 мск Воронеж, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур Факел-М - Рязань
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
11 тур
18 сентября, суббота 14:00 Рязань 1:1 Факел-М
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
3 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Рязань 3:0 Факел-М
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