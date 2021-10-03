Введите ваш ник на сайте

Сахалин - Факел-М

03.10.2021, Воскресенье, 06:00 мск Южно-Сахалинск, стадион Спартак Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 14 тур Сахалин - Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
2 тур
23 июля, пятница 17:00 Факел-М 0:2 Сахалин
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
7 тур
20 сентября, воскресенье 09:00 Сахалин 5:1 Факел-М
...
  • Читайте нас: 