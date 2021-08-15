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Сокол - Факел-М

15.08.2021, Воскресенье, 18:00 мск Саратов, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 5 тур Сокол - Факел-М
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