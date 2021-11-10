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Арсенал-2 - Факел-М

10.11.2021, Среда, 14:00 мск Косая Гора, стадион ДЮСШ "Арсенал" Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 21 тур Арсенал-2 - Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
9 тур
10 сентября, пятница 15:00 Факел-М 0:2 Арсенал-2
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