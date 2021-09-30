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Динамо Вл - Факел-М

30.09.2021, Четверг, 09:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 13 тур Динамо Вл - Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Факел-М 0:6 Динамо Вл
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