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Салют - Факел-М

04.11.2021, Четверг, 14:00 мск Белгород, стадион Салют Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 20 тур Салют - Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
8 тур
4 сентября, суббота 16:00 Факел-М 0:8 Салют
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