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Факел-М - Динамо Бр

10.10.2021, Воскресенье, 15:00 мск Воронеж, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 15 тур Факел-М - Динамо Бр
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
3 тур
1 августа, воскресенье 17:00 Динамо Бр 5:0 Факел-М
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