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Факел-М - Зенит

14.10.2021, Четверг, 15:00 мск Воронеж, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 16 тур Факел-М - Зенит
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
4 тур
7 августа, суббота 16:00 Зенит 2:1 Факел-М
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