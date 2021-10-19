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Факел-М - Сокол

19.10.2021, Вторник, 15:00 мск Воронеж, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 17 тур Факел-М - Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
5 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Сокол 2:0 Факел-М
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