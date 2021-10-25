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Авангард - Факел-М

25.10.2021, Понедельник, 14:00 мск Курск, стадион Трудовые Резервы Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 18 тур Авангард - Факел-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
6 тур
20 августа, пятница 17:00 Факел-М 1:2 Авангард
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