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Рязань - Факел-М

18.09.2021, Суббота, 14:00 мск Рязань, стадион Спартак Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 11 тур Рязань - Факел-М
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
3 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Рязань 3:0 Факел-М
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