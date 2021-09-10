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Факел-М - Арсенал-2

10.09.2021, Пятница, 15:00 мск Воронеж, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур Факел-М - Арсенал-2
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