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Калуга - Факел-М

14.09.2021, Вторник, 16:30 мск Калуга, стадион Арена Анненки Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур Калуга - Факел-М
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