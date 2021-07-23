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Факел-М - Сахалин

23.07.2021, Пятница, 17:00 мск Воронеж, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 2 тур Факел-М - Сахалин
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
7 тур
20 сентября, воскресенье 09:00 Сахалин 5:1 Факел-М
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