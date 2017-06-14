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    «Зенит» подписал полузащитника «Ахмата» вместо Брозовича. Клюйверт не возглавит «Арсенал». Дайджест событий дня


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    Голосов: 4
    14.06.2017 20:55
    Аршавин может вернуться в «Зенит». В «Локомотив» перешел голкипер-рекордсмен. Слуцкий обратился к фанатам «Халла» на английском языке. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Брозович не поедет в Россию

    «Зенит» продолжает активничать на трансферном рынке и на данный момент рассматривает переходы игрока «Фиорентины» Милана Баделя, а также двух футболистов «Ромы»Леандро Паредеса и Федерико Фасио. А вот трансфер полузащитника «Интера» Марсело Брозовича не состоится, поскольку хорват не захотел переезжать в Россию. При этом миланцы были готовы продать Брозовича за 30 миллионов евро.

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    Зато Аршавин наверняка поедет

    Какое решение примет Андрей Аршавин пока неизвестно, но «Зенит» рассматривает вариант с его возвращением. На данный момент Аршавин является футболистом «Кайрата» и его переход возможен лишь в конце трансферного окна. При этом клуб намерен отталкиваться в своем решении от того, что сам россиянин ожидает от такого варианта продолжения карьеры. В самом «Кайрате» назвали интерес «Зенита» маркетинговым ходом.

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    А Кузяев уже приехал в «Зенит»

    «Зенит» объявил о переходе в команду полузащитника «Ахмата» Далера Кузяева, подписав с ним трехлетний контракт. «Футбольные клубы «Зенит» и «Ахмат» достигли договоренности о переходе опорного полузащитника Далера Кузяева. Соглашение рассчитано на три года», — говорится в сообщении «Зенита». Уже известна и сумма трансфера. Ранее Кузяев уже выступал за «Зенит», правда, в молодежной команде в сезоне-2011/12.

    «Локомотив» обзавелся новым голкипером

    Теперь бороться за место в воротах с Гилерме будет бывший вратарь «Ростова» Никита Медведев. Сегодня он стал игроком «Локомотива», подписав пятилетний контракт. «Локо» Медведев достался бесплатно, покинув «Ростов» в статусе свободного агента. Впрочем, не только он сегодня стал новичком клуба.

    «Эмоции фантастические! Я перешел в большой клуб – с традициями, с большими задачами. Мне предстоит многому научиться, многое преодолеть и выдержать самую серьезную конкуренцию на позиции. Буду стараться оправдать доверие. Сейчас команда находится на подъеме – «Локомотив» выиграл Кубок России и готовится к Лиге Европы. С нетерпением жду момента, когда присоединюсь к команде», – заявил голкипер.

    В «Спартаке» – два новых тренера

    Итальянские специалисты Аттила Мальфатти и Джорджо Д'Урбано приступили к работе в «Спартаке». Мальфатти многие годы успешно работал в академии «Ювентуса», а Д'Урбано является специалистом по физической подготовке спортсменов – он работал в сборных Италии по горным лыжам и волейболу, а также сотрудничал с несколькими итальянскими футбольными клубами. Оба подписали контракты со «Спартаком» после приглашения Массимо Карреры.

    «Арсенал» предлагал Клюйверту пост главного тренера

    И это был не лондонский, а тульский «Арсенал». Но Патрик Клюйверт отказался работать в российской команде. Недавно Клюйверт покинул «ПСЖ», где являлся спортивным директором клуба. При этом у экс-форварда сборной Голландии есть несколько вариантов для продолжения карьеры, но вариант с Россией он не рассматривает. Не исключено, что Клюйверт вернется в систему «Аякса», в которой ранее тренировал молодежную команду.

    Слуцкий сказал речь для фанатов «Халла» на английском языке

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам клуба на английском языке. Сказал, что счастлив в клубе и призвал фанатов поддержать команду в предстоящем сезоне. Видео – тут.

    Известно, что Слуцкий выучил новый язык всего за полгода нахождения в Англии. А недавно он был объявлен главным тренером «Халла», который начнет новый сезон в Чемпионшипе.

    «Недовольные фанаты могут сдохнуть, когда им будет угодно». Самые яркие люди, которых Слуцкий встретит в «Халл Сити»

    «Бавария» подписала Толиссо

    Бывший полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо стал новичком «Баварии». Теперь Толиссо связан с немецким клубом пятилетним контрактом. Ранее сообщалось, что он обойдется «Баварии» в 50 миллионов евро. Известно, что на трансфере француза настоял главный тренер команды Карло Анчелотти. В прошедшем сезоне Лиги 1 Корентен Толиссо провел 31 матч, забив восемь голов и сделав пять голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив», Metro
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 15 июня 2017, 14:44

      По телеку смотрю , вроде Терек, но какой то Ахмат... Зенит взял того-то из Ахмата, .... что за гон ... понять не могу фарм клуб что ли....... , а это клуб переименовали.

      (((( зря.

      -1
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 15 июня 2017, 02:56

      И будет Кузяев сидеть на лавочке!!!А Зенит станет не питерским клубом а итальянским!!!

      0
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      Рейтинг: +4028

      raritet 14 июня 2017, 23:18

      Мы же не знаем, о том насколько хорош этот самый Кузяев. Может быть -это новый Аршавин , или еще лучше. Нужно сначала посмотреть . Однозначно, Брозович-это было бы классно, но не хочет человек денежек.

      0
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      Рейтинг: +47

      89388900185 14 июня 2017, 23:00

      Даляр Кузяев очень хороший отличный и перспективный игрок удачи ему в новом клубе болел АХМАТА

      0
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      Рейтинг: +8

      l.andreasXXX > 89388900185 15 июня 2017, 20:02

      Ипать, ты сам-то свой коммент понял?

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 14 июня 2017, 22:27

      откуда у Арсенала деньги на Клюйверта?)

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > вместе с ЦСКА 15 июня 2017, 05:00

      да ниоткуда, обычный пиар.

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 14 июня 2017, 21:49

      И неужели зенька этого кузяева к основе допустит....4 млн???? За что????

      2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 14 июня 2017, 21:06

      Про Брозовича улыбнуло в заглавии))

      0
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      Рейтинг: +66

      Viruss28 > Михаил Шевченко 14 июня 2017, 21:54

      да не престижно, пусть и денег много)

      0
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