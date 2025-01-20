Шикунов – о трансфере Луиса Энрике в «Зенит»: «Как-то дороговато»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможном переходе вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

«Адекватная ли сумма для такого трансфера? Я не могу судить, не знаю близко этого футболиста. Мы его не вели, он нам не интересен, это не наши суммы. Я ничего конкретного сказать не могу. Может, он и стоит этих денег.

Меня очень удивляет ценник, он очень большой. О чем говорит этот трансфер? Не знаю, «Зенит» закрывает позиции, это их проблема, по большому счету. Я не могу деньги петербуржцев обсуждать. По мне, это очень дорого. Сейчас брать в России футболиста за такую цену – как-то дороговато.

Ответит ли «Спартак» «Зениту» на трансферном рынке? Он будет отвечать за свои позиции, которые ему нужны, точно не в этих цифрах. У красно-белых потолок на трансферы – в районе 10-15 миллионов. Сейчас за Илича выставили 25 – они не соглашаются и просят 15.

Заплатить можно сколько хочешь, «Газпром» и «Лукойл» – богатейшие организации. Но смысл в этом каков? Рентабельность этих денег, вкладов? У нас нет Лиги чемпионов и Лиги Европы», – сказал Шикунов.