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    • Шикунов – о трансфере Луиса Энрике в «Зенит»: «Как-то дороговато»

    Шикунов – о трансфере Луиса Энрике в «Зенит»: «Как-то дороговато»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможном переходе вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

    «Адекватная ли сумма для такого трансфера? Я не могу судить, не знаю близко этого футболиста. Мы его не вели, он нам не интересен, это не наши суммы. Я ничего конкретного сказать не могу. Может, он и стоит этих денег.

    Меня очень удивляет ценник, он очень большой. О чем говорит этот трансфер? Не знаю, «Зенит» закрывает позиции, это их проблема, по большому счету. Я не могу деньги петербуржцев обсуждать. По мне, это очень дорого. Сейчас брать в России футболиста за такую цену – как-то дороговато.

    Ответит ли «Спартак» «Зениту» на трансферном рынке? Он будет отвечать за свои позиции, которые ему нужны, точно не в этих цифрах. У красно-белых потолок на трансферы – в районе 10-15 миллионов. Сейчас за Илича выставили 25 – они не соглашаются и просят 15.

    Заплатить можно сколько хочешь, «Газпром» и «Лукойл» – богатейшие организации. Но смысл в этом каков? Рентабельность этих денег, вкладов? У нас нет Лиги чемпионов и Лиги Европы», – сказал Шикунов.

    • По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 35 миллионов евро.
    • По данным Metaratings.ru, сумма трансфера может составить до 40 миллионов евро: из них 32 – фиксированные выплаты, а еще 8 предусмотрены в виде бонусов.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
    • Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
    • Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.01.2025 10:30
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    Комментарии (2)
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    1737359764
    Фальшивый юбилей мы замутим,а значит за ценой не постоим.
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    raritet
    1737368971
    То, что для Шикунова дорого, для Миллера нормально. Шикунов так рассуждает, как будто на его деньги покупается футболист. В мире бизнеса так устроено: кто то рискует , а кто то обсуждает .
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