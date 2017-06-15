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    Что президент Фурсенко сделал в «Зените» за две недели


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    Голосов: 5
    15.06.2017 11:00
    «Зенит» пробует исправиться за прошлый сезон и вновь заявляет о своих амбициях. «Бомбардир» вкратце рассказывает о том, что сделал за пару недель его новый президент.

    Нашел в «Зенит» тренера с именем

    Эксперимент с Мирчей Луческу завершен – впереди новый, уже с тренером, который выигрывал чемпионаты Англии и Италии. Сергей Фурсенко хотел поработать с Роберто Манчини еще во времена сборной России, и теперь они наконец-то встретились в «Зените». «Сейчас у клуба задача вернуться в Лигу чемпионов, мы это сможем вместе. Мы рассчитываем попасть туда уже в следующем сезоне за счет выигрыша чемпионата», – именно таких слов от Манчини и ждали в качестве приветственной речи.

    Сменил тренера в «Зените-2»

    Владислав Радимов больше не будет тренировать «Зенит-2» и, возможно, получит место в структуре клуба. Главный тренер молодежки – Александр Горшков, а «Зенита-2» – Анатолий Давыдов.

    «Мы начинаем активно трансформировать селекционную службу. С моей точки зрения, удаление молодых игроков из «Зенита-2» и то, что пришли возрастные игроки, было ошибкой», – пояснил Фурсенко.

    Хочет поменять гимн

    Вернее, не сам гимн, а его слова. «Когда я слышу: «Кубок УЕФА наш «Зенит» возьмет и победную песню споет», – мне кажется, гимн не соответствует задаче команды. Мы конкурс откроем, чтобы на ту же музыку, почти с такими же словами… В песне должен появиться «Реал», – загадочно высказался Фурсенко.

    Планирует создать волейбольный «Зенит»

    Информацию о том, что новый клуб с бюджетом в 400 миллионов рублей будет в следующем сезоне играть в суперлиге, Фурсенко не подтвердил и не опроверг. Но согласился с тем, что планы по созданию волейбольного клуба имеются. ««Сейчас мы активно поддерживаем баскетбольный «Зенит», у нас есть планы по созданию волейбольного клуба. Но когда, пока вопрос», – сказал Фурсенко.

    Намерен выиграть Лигу чемпионов

    У «Зенита» самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов», – сообщил Фурсенко журналистам. Вспомнилось сразу и о трех еврокубках, которые надо завоевать, и о победе России на чемпионате мира – это тоже были амбиции Фурсенко. Кое-что сбылось из первого. Со вторым сложнее.

    Но с Лигой чемпионов – это далеко идущие планы. Пока же Фурсенко на закрытой встрече с болельщиками сообщил, что задача на сезон – победа в Лиге Европы.

    Новички – Нобоа, Терентьев, Кузяев

    Три игрока из российского чемпионата также подписаны в новую эпоху Фурсенко. В уровне эквадорца из «Ростова» давным-давно никто не сомневается, в лице Терентьева «Зенит» вернул домой своего воспитанника, а Кузяев уже выступал за зенитовскую молодежку пять лет назад. В свете слухов о Брозовиче, Джеко и других суперзвездах Серии А «Зенит» пока подписывает местных футболистов. Для остальных – впереди еще почти целое лето.

    В развитие инфраструктуры клубной Академии инвестирован почти миллиард рублей

    Соответствующее соглашение «Зенит» заключил с правительством Санкт-Петербурга, подписано оно было на встрече Фурсенко и губернатора Полтавченко. Поэтапная реконструкция в Калининском районе Санкт-Петербурга будет осуществляться в течение пяти лет, ожидается строительство полноразмерного манежа и реконструкция стадиона для проведения матчей ФНЛ и ПФЛ.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 04:43

      Слова ,это слова и не более.Жизнь покажет,жив ЗЕНИТ или же не очень.Рано хоронить клуб,который московской своре жить не дает!Сейчас еще Рубин воскреснет и не в жизнь Спартаку больше не стать чемпионом.Халява закончилась!Лишь армейцы будут конкурентами!

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 июня 2017, 09:57

      Вот про академию молодцом!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 15 июня 2017, 17:14

      Всегда интересно наблюдать на таких весёлых людей в руководстве))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 июня 2017, 11:20

      удачи фурсенко надеюсь проект загнется

      -3
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 14 июня 2017, 22:02

      Херню он делает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1389

      brhr > zagrizlik 15 июня 2017, 05:49

      Полную :)

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 14 июня 2017, 20:24

      Пусть разворует всё,это закат зенита и поделом бомжарам!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 июня 2017, 19:06

      уххх... пошло пилевало ярда.. малацца! ждем второй ярд!

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 июня 2017, 18:53

      Деньги Фурс транжирить умеет, в этом мы убедились, будут ли результаты

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > roman230582 14 июня 2017, 20:41

      а ты скажи в чем ты убедился и приведи цифирь и примеры,а пока можно не сомневаться, что ты недалекий чел

      0
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