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Что президент Фурсенко сделал в «Зените» за две недели

Нашел в «Зенит» тренера с именем

Эксперимент с Мирчей Луческу завершен – впереди новый, уже с тренером, который выигрывал чемпионаты Англии и Италии. Сергей Фурсенко хотел поработать с Роберто Манчини еще во времена сборной России, и теперь они наконец-то встретились в «Зените». «Сейчас у клуба задача вернуться в Лигу чемпионов, мы это сможем вместе. Мы рассчитываем попасть туда уже в следующем сезоне за счет выигрыша чемпионата», – именно таких слов от Манчини и ждали в качестве приветственной речи.

Сменил тренера в «Зените-2»

Владислав Радимов больше не будет тренировать «Зенит-2» и, возможно, получит место в структуре клуба. Главный тренер молодежки – Александр Горшков, а «Зенита-2» – Анатолий Давыдов.

«Мы начинаем активно трансформировать селекционную службу. С моей точки зрения, удаление молодых игроков из «Зенита-2» и то, что пришли возрастные игроки, было ошибкой», – пояснил Фурсенко.

Хочет поменять гимн

Вернее, не сам гимн, а его слова. «Когда я слышу: «Кубок УЕФА наш «Зенит» возьмет и победную песню споет», – мне кажется, гимн не соответствует задаче команды. Мы конкурс откроем, чтобы на ту же музыку, почти с такими же словами… В песне должен появиться «Реал», – загадочно высказался Фурсенко.

Планирует создать волейбольный «Зенит»

Информацию о том, что новый клуб с бюджетом в 400 миллионов рублей будет в следующем сезоне играть в суперлиге, Фурсенко не подтвердил и не опроверг. Но согласился с тем, что планы по созданию волейбольного клуба имеются. ««Сейчас мы активно поддерживаем баскетбольный «Зенит», у нас есть планы по созданию волейбольного клуба. Но когда, пока вопрос», – сказал Фурсенко.

Намерен выиграть Лигу чемпионов

У «Зенита» самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов», – сообщил Фурсенко журналистам. Вспомнилось сразу и о трех еврокубках, которые надо завоевать, и о победе России на чемпионате мира – это тоже были амбиции Фурсенко. Кое-что сбылось из первого. Со вторым сложнее.

Но с Лигой чемпионов – это далеко идущие планы. Пока же Фурсенко на закрытой встрече с болельщиками сообщил, что задача на сезон – победа в Лиге Европы.

Новички – Нобоа, Терентьев, Кузяев

Три игрока из российского чемпионата также подписаны в новую эпоху Фурсенко. В уровне эквадорца из «Ростова» давным-давно никто не сомневается, в лице Терентьева «Зенит» вернул домой своего воспитанника, а Кузяев уже выступал за зенитовскую молодежку пять лет назад. В свете слухов о Брозовиче, Джеко и других суперзвездах Серии А «Зенит» пока подписывает местных футболистов. Для остальных – впереди еще почти целое лето.

В развитие инфраструктуры клубной Академии инвестирован почти миллиард рублей

Соответствующее соглашение «Зенит» заключил с правительством Санкт-Петербурга, подписано оно было на встрече Фурсенко и губернатора Полтавченко. Поэтапная реконструкция в Калининском районе Санкт-Петербурга будет осуществляться в течение пяти лет, ожидается строительство полноразмерного манежа и реконструкция стадиона для проведения матчей ФНЛ и ПФЛ.

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Манчини Роберто Фурсенко Сергей
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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roman230582
1497455635
Деньги Фурс транжирить умеет, в этом мы убедились, будут ли результаты
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кошмарик
1497456407
уххх... пошло пилевало ярда.. малацца! ждем второй ярд!
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vodomut
1497461042
Пусть разворует всё,это закат зенита и поделом бомжарам!
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zagrizlik
1497466966
Херню он делает.
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карасевщина
1497514833
удачи фурсенко надеюсь проект загнется
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Bronholm
1497536061
Всегда интересно наблюдать на таких весёлых людей в руководстве))
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ItalianFootball
1497596222
Вот про академию молодцом!
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Red narva
1498355036
Слова ,это слова и не более.Жизнь покажет,жив ЗЕНИТ или же не очень.Рано хоронить клуб,который московской своре жить не дает!Сейчас еще Рубин воскреснет и не в жизнь Спартаку больше не стать чемпионом.Халява закончилась!Лишь армейцы будут конкурентами!
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