Кержаков высказался об оскорбительной кричалке про «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, как относится к кричалке в адрес петербургского клуба
– Как легенда клуба, когда вы сейчас слышите с трибун «Зенит» – позор российского футбола», что вы испытываете?
– Меня это не задевает.
– А почему это происходит?
– «Зенит» шесть лет подряд чемпион, болельщикам других команд это неприятно. «Зенит» превосходит по составу своих соперников. В том числе благодаря возможностям, которые есть у клуба. Хотя сейчас и «Краснодар», и «Спартак» могут покупать игроков за сопоставимые цены.
– Позор – громкое слово.
– Очень громкое. Но я не согласен, что «Зенит» – позор российского футбола. Это команда-флагман, у клуба шесть титулов подряд. Такого ни у кого не было.
- КДК считает кричалку оскорбительной и штрафует клубы за ее использование зрителями во время матчей.
- Впервые ее использовали болельщики «Факела» 6 мая прошлого года.