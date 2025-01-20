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    • Кержаков высказался об оскорбительной кричалке про «Зенит»

    Кержаков высказался об оскорбительной кричалке про «Зенит»

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, как относится к кричалке в адрес петербургского клуба

    – Как легенда клуба, когда вы сейчас слышите с трибун «Зенит» – позор российского футбола», что вы испытываете?

    – Меня это не задевает.

    – А почему это происходит?

    – «Зенит» шесть лет подряд чемпион, болельщикам других команд это неприятно. «Зенит» превосходит по составу своих соперников. В том числе благодаря возможностям, которые есть у клуба. Хотя сейчас и «Краснодар», и «Спартак» могут покупать игроков за сопоставимые цены.

    – Позор – громкое слово.

    – Очень громкое. Но я не согласен, что «Зенит» – позор российского футбола. Это команда-флагман, у клуба шесть титулов подряд. Такого ни у кого не было.

    • КДК считает кричалку оскорбительной и штрафует клубы за ее использование зрителями во время матчей.
    • Впервые ее использовали болельщики «Факела» 6 мая прошлого года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.01.2025 13:28
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    Комментарии (17)
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    Айболид
    1737372934
    Денег крикунам не платят и ничего не слышно , только местные "клакеры" за чекушку "промесовки" усераются .
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    NewLife
    1737374238
    Вчера у Газпрома кто-то припарковал "Оку". В руководстве компании давно не испытывали такого чувства стыда)))))
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    Павелий
    1737376143
    Кержаков, ты бы сначала матчасть бы выучил, говоря, что ни у кого не было 6 титулов подряд.
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    Каратель помойников
    1737376263
    Кержаков высказался о кричалке про «Зенит»:"чистая правда.от правды не убежишь."
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    Красногвардейчик
    1737378590
    Дутый флагман...и Кержаков это понимает, если бы не бабло Газпрома, то Зенит не отличилибы скажем от Урала или Ростова
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    Айболид
    1737381251
    Даже кляча бывает с дуру захрюкает .)))))
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    Krics
    1737382695
    Блохастые,Позор на вашу голову,даже СКА опорафинились,Мюллер доведет до цугундера,как Газпром довел до убытков и сокращения персонала,ихмо.
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    Интерес
    1737383716
    Одно другое не исключает.Пусть будет-"флагманский позор российского футбола".
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    WE ARE FOR PETER
    1737385884
    Зенит великий клуб! Спам недоклуб инородный
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