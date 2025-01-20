Кержаков высказался об оскорбительной кричалке про «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, как относится к кричалке в адрес петербургского клуба

– Как легенда клуба, когда вы сейчас слышите с трибун «Зенит» – позор российского футбола», что вы испытываете?

– Меня это не задевает.

– А почему это происходит?

– «Зенит» шесть лет подряд чемпион, болельщикам других команд это неприятно. «Зенит» превосходит по составу своих соперников. В том числе благодаря возможностям, которые есть у клуба. Хотя сейчас и «Краснодар», и «Спартак» могут покупать игроков за сопоставимые цены.

– Позор – громкое слово.

– Очень громкое. Но я не согласен, что «Зенит» – позор российского футбола. Это команда-флагман, у клуба шесть титулов подряд. Такого ни у кого не было.