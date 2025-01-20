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    «Краснодар» заинтересовался вингером «Гремио»

    «Краснодар» проявляет интерес к вингеру «Гремио» Натану Фернандешу. «Быки» могут предложить 8 миллионов евро за 70% прав на 19-летнего футболиста.

    В «Гремио» считают, что в будущем цена на игрока возрастет. Клуб не исключает переговоров с «Краснодаром», но хочет получить процент от возможной будущей перепродажи бразильца.

    • В прошлом году Фернандеш провел за «Гремио» 37 матчей, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеша в 6 миллионов евро.

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    Источник: Portal do Gremista

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    20.01.2025 11:21
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    Комментарии (1)
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    Foxitkuban
    1737370011
    Статистика более чем скромная. Может конечно на вырост, но тогда возможно цена великовата. За Гранквиста в свое время заплатили вдвое меньше, но Андреас был уже состоявшимся, крепким игроком, сразу застолбившим свое место в старте, а в последствии и капитанскую повязку.
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