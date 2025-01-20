«Краснодар» заинтересовался вингером «Гремио»

«Краснодар» проявляет интерес к вингеру «Гремио» Натану Фернандешу. «Быки» могут предложить 8 миллионов евро за 70% прав на 19-летнего футболиста.
В «Гремио» считают, что в будущем цена на игрока возрастет. Клуб не исключает переговоров с «Краснодаром», но хочет получить процент от возможной будущей перепродажи бразильца.
- В прошлом году Фернандеш провел за «Гремио» 37 матчей, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеша в 6 миллионов евро.