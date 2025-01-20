«Краснодар» заинтересовался вингером «Гремио»

«Краснодар» проявляет интерес к вингеру «Гремио» Натану Фернандешу. «Быки» могут предложить 8 миллионов евро за 70% прав на 19-летнего футболиста.

В «Гремио» считают, что в будущем цена на игрока возрастет. Клуб не исключает переговоров с «Краснодаром», но хочет получить процент от возможной будущей перепродажи бразильца.