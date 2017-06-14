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  • «Кайрат» назвал интерес «Зенита» к Аршавину маркетинговым ходом

«Кайрат» назвал интерес «Зенита» к Аршавину маркетинговым ходом

14 июня 2017, 15:52
5

В руководстве «Кайрата» прокомментировали информацию о возможном возвращении в «Зенит» полузащитника команды Андрея Аршавина. Как отметил спортивный директор казахстанской команды Евгений Калакуцкий, питерцы не выходили с предложением по игроку.

«Зенит» не выходил с предложением о покупке Аршавина. Я думаю, что это больше маркетинговый ход. Но если бы у «Зенита» было такое желание, он бы нашел нас давно. Тем более Сергей Фурсенко меня знает – мы вместе работали в одной системе.

Игра Аршавина отвечает нашим ожиданиям: он и забивает, и отдает, и свое мастерство демонстрирует регулярно. Будет предложение, конкретика, будем разговаривать. На сегодняшний день он футболист «Кайрата», – заявил Калакуцкий.

Аршавин в текущем сезоне провел в чемпионате Казахстана 14 матчей, в которых забил три гола.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1497445292
Если предложение поступит - не держите, Санкт-Петербург удовлетворите. Если они старую рать собирают, Значит что-то соображают. Ничего ж неизвестно, А интересно.
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hevbn 28
1497446059
Я очень рад , что у Аршавина очень хорошо получается игра за Кайрат , но возвращение его в Россию это смешно , после последнего его выступления в России ( это была Кубань) по моему стало ясно , что в России у него нет ни какой мотивации , я считаю что его успехи в Казахстане связаны не только с уровнем чемпионата , но и с тем, что он сменил обстановку и какой никакой новый вызов получил, доказать всем, что он как футболист еще не кончился , я сильно сомневаюсь , чтобы сам Андрей Сергеевич захотел бы вернуться на лавку Зенита. Может только по завершению карьеры в качестве тренера.
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dok66
1497449245
Да никто и не сомневался , что это очередная утка Зенита !
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Benteke
1497449302
Они хотят продать его за дорого ,хотя в свое время получили его бесплатно. Хитрые казахи.
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paracetamol
1497450599
Может и решили поддержать Шаву, а то еще вытурят из Кайрата.
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