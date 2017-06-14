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    «Кайрат» назвал интерес «Зенита» к Аршавину маркетинговым ходом

    В руководстве «Кайрата» прокомментировали информацию о возможном возвращении в «Зенит» полузащитника команды Андрея Аршавина. Как отметил спортивный директор казахстанской команды Евгений Калакуцкий, питерцы не выходили с предложением по игроку.

    «Зенит» не выходил с предложением о покупке Аршавина. Я думаю, что это больше маркетинговый ход. Но если бы у «Зенита» было такое желание, он бы нашел нас давно. Тем более Сергей Фурсенко меня знает – мы вместе работали в одной системе.

    Игра Аршавина отвечает нашим ожиданиям: он и забивает, и отдает, и свое мастерство демонстрирует регулярно. Будет предложение, конкретика, будем разговаривать. На сегодняшний день он футболист «Кайрата», – заявил Калакуцкий.

    Аршавин в текущем сезоне провел в чемпионате Казахстана 14 матчей, в которых забил три гола.

    Источник: ТАСС

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    14.06.2017 15:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июня 2017, 17:29

      Может и решили поддержать Шаву, а то еще вытурят из Кайрата.

      0
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      Рейтинг: -15

      Benteke 14 июня 2017, 17:08

      Они хотят продать его за дорого ,хотя в свое время получили его бесплатно. Хитрые казахи.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июня 2017, 17:07

      Да никто и не сомневался , что это очередная утка Зенита !

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 июня 2017, 16:14

      Я очень рад , что у Аршавина очень хорошо получается игра за Кайрат , но возвращение его в Россию это смешно , после последнего его выступления в России ( это была Кубань) по моему стало ясно , что в России у него нет ни какой мотивации , я считаю что его успехи в Казахстане связаны не только с уровнем чемпионата , но и с тем, что он сменил обстановку и какой никакой новый вызов получил, доказать всем, что он как футболист еще не кончился , я сильно сомневаюсь , чтобы сам Андрей Сергеевич захотел бы вернуться на лавку Зенита. Может только по завершению карьеры в качестве тренера.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июня 2017, 16:01

      Если предложение поступит - не держите,
      Санкт-Петербург удовлетворите.
      Если они старую рать собирают,
      Значит что-то соображают.
      Ничего ж неизвестно,
      А интересно.

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