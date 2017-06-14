«Кайрат» назвал интерес «Зенита» к Аршавину маркетинговым ходом

В руководстве «Кайрата» прокомментировали информацию о возможном возвращении в «Зенит» полузащитника команды Андрея Аршавина. Как отметил спортивный директор казахстанской команды Евгений Калакуцкий, питерцы не выходили с предложением по игроку.

«Зенит» не выходил с предложением о покупке Аршавина. Я думаю, что это больше маркетинговый ход. Но если бы у «Зенита» было такое желание, он бы нашел нас давно. Тем более Сергей Фурсенко меня знает – мы вместе работали в одной системе.

Игра Аршавина отвечает нашим ожиданиям: он и забивает, и отдает, и свое мастерство демонстрирует регулярно. Будет предложение, конкретика, будем разговаривать. На сегодняшний день он футболист «Кайрата», – заявил Калакуцкий.

Аршавин в текущем сезоне провел в чемпионате Казахстана 14 матчей, в которых забил три гола.