Семин отреагировал на 73-е место РПЛ в мировом рейтинге

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что РПЛ входит в топ-6 лиг Европы

«73-е место РПЛ в рейтинге лиг мира? Думаю, это не соответствует действительности, потому что, на мой взгляд, РПЛ – лига, которая по посещаемости и уровню игры входит в топ-6 лучших стран Европы. Не понятно, откуда взялась та статистка.

Как определить, что наш уровень упал? Он мог упасть, а мог стать лучше. Если у нас будут в дальнейшем международные матчи, то это и будет проверкой на уровень. Нужны игры клубов и сборной, тогда можно и что-то говорить. А на сегодняшний момент, считаю, мы входим в шестерку лучших лиг Европы», – сказал Семин.