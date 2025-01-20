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    Семин отреагировал на 73-е место РПЛ в мировом рейтинге

    Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что РПЛ входит в топ-6 лиг Европы

    «73-е место РПЛ в рейтинге лиг мира? Думаю, это не соответствует действительности, потому что, на мой взгляд, РПЛ – лига, которая по посещаемости и уровню игры входит в топ-6 лучших стран Европы. Не понятно, откуда взялась та статистка.

    Как определить, что наш уровень упал? Он мог упасть, а мог стать лучше. Если у нас будут в дальнейшем международные матчи, то это и будет проверкой на уровень. Нужны игры клубов и сборной, тогда можно и что-то говорить. А на сегодняшний момент, считаю, мы входим в шестерку лучших лиг Европы», – сказал Семин.

    • РПЛ заняла 73-е место в рейтинге лиг мира за 2024 год по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
    • Первое место в рейтинге заняла Италия. Следом расположились Испания, Англия, Бразилия, Германия, Аргентина, Португалия, Франция, Бельгия и Нидерланды.

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    Источник: Sport24

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    20.01.2025 12:25
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    Комментарии (5)
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    Plyash
    1737366261
    "Он мог упасть.А мог стать лучше..." Шпалыч,ты сейчас уверен,что говоришь про уровень нашего чемпионата?
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    ...короче
    1737368109
    ...топ-6 по посещаемости!?...
    Ответить
    Александр.Т.
    1737373631
    До того как нас исключили из еврокубках мы пять лет теряли в рейтинге так как команды плохие результаты показывали и нас тогда обогнала Португалия в рейтинге в последнем сезоне еврокубках когда наши выступали норм выступил Спартак занявшись первое место группы но не дали сыграть дальше , так что топ 6 эта миф там и на пятки Голландия наступала, топ в 10-15 да но не как в топ 6 а если он считает по посещаемости то мы и в Европе в 10 наверное не попадаем особенно после введения фан айди
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