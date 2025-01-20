Агент Солари рассказал о ситуации с приглашением в «Спартак»

Агент нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари Ариэль Кипершмид высказался о будущем футболиста.

– Насколько вероятен трансфер Солари в «Спартак», исходя из того, что, по данным СМИ, «Ривер Плейт» готов снизить цену, а сам футболист хочет перейти в европейский клуб?

– Это неправда. Мы ведем переговоры с одним клубом. И это не «Спартак». Я не знаю, будет ли закрыта сделка с ними и по какой цене. «Спартак» больше не присылал никаких предложений с декабря.