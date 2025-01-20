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    • Агент Солари рассказал о ситуации с приглашением в «Спартак»

    Агент Солари рассказал о ситуации с приглашением в «Спартак»

    Агент нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари Ариэль Кипершмид высказался о будущем футболиста.

    – Насколько вероятен трансфер Солари в «Спартак», исходя из того, что, по данным СМИ, «Ривер Плейт» готов снизить цену, а сам футболист хочет перейти в европейский клуб?

    – Это неправда. Мы ведем переговоры с одним клубом. И это не «Спартак». Я не знаю, будет ли закрыта сделка с ними и по какой цене. «Спартак» больше не присылал никаких предложений с декабря.

    • Ранее сообщалось, что красно-белых не устраивают финансовые требования аргентинца.
    • 23-летний Солари сыграл за «Ривер Плейт» в прошлом году 42 матча, забил 10 голов, отдал 5 передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
    • Контракт Солари с клубом из Буэнос-Айреса рассчитан до конца 2027 года

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2025 11:34
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    Комментарии (2)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1737387044
    Хахаха, не вышла мутная схема хряков
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    WE ARE FOR PETER
    1737408981
    Ни уха ни рыла )
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