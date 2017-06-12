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    Толиссо обойдется «Баварии» в 50 миллионов

    Продолжаются переговоры по трансферу полузащитника «Лиона» Корентена Толиссо в «Баварию». Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро, но по данным Kicker, «Баварии» придется выложить 35 миллионов евро плюс бонусы в размере 15 миллионов.

    Действующий контракт Толиссо с «Лионом», чьим воспитанником он является, действует до середины 2020 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 47 официальных матчах за свой клуб, забив них 14 голов и отдав семь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2017 10:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 12 июня 2017, 14:19

      продаем в этот трансфер очень серьезных и важных игроков в команде. что останется на следующий сезон- загадка

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