Колосков – о Пиняеве: «Пока не оправдывает тех надежд, которые с ним связывали»

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Специалисты у нас всегда заранее отправляют молодых игроков в мадридский «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и так далее. Задатки у Пиняева действительно были очень хорошие. И в целом эксперты правильно отмечали, что у него большое будущее в футболе.

Но пока Пиняев, конечно, не оправдывает тех надежд, которые с ним связывали: что он будет визитной карточкой российского футбола и будет играть за лучшие клубы Европы. Пиняев неплохо играет, но не более того. Пока я бы не взял на себя ответственность говорить, что он реализовал все свои возможности. Его потенциал гораздо выше, чем та игра, которую он показывает.

Понятия не имею, в чeм причина этого. Для этого нужно понимать, как он тренируется и как ведeт себя в быту. Но повторюсь, что пока те надежды, которые с ним связывали, не оправдываются», – сказал Колосков.