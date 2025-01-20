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    • Колосков – о Пиняеве: «Пока не оправдывает тех надежд, которые с ним связывали»

    Колосков – о Пиняеве: «Пока не оправдывает тех надежд, которые с ним связывали»

    Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.

    «Специалисты у нас всегда заранее отправляют молодых игроков в мадридский «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и так далее. Задатки у Пиняева действительно были очень хорошие. И в целом эксперты правильно отмечали, что у него большое будущее в футболе.

    Но пока Пиняев, конечно, не оправдывает тех надежд, которые с ним связывали: что он будет визитной карточкой российского футбола и будет играть за лучшие клубы Европы. Пиняев неплохо играет, но не более того. Пока я бы не взял на себя ответственность говорить, что он реализовал все свои возможности. Его потенциал гораздо выше, чем та игра, которую он показывает.

    Понятия не имею, в чeм причина этого. Для этого нужно понимать, как он тренируется и как ведeт себя в быту. Но повторюсь, что пока те надежды, которые с ним связывали, не оправдываются», – сказал Колосков.

    • В этом сезоне 20-летний Пиняев провел 24 матча за «Локомотив», забил 7 голов, отдал 5 передач.
    • В сентябре клуб продлили с ним контракт до лета 2028 года.

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    Источник: Legalbet

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    20.01.2025 09:59
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1737359979
    УЖЕ не оправдывает...Не первый и не последний.Вот если Пономарёв пробьёт ему зрЯплату в 10 тыр.евреек в месяц,то он сразу обидится и уйдёт в "Барселону"...
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    Борис34684
    1737376817
    От Пиняева и не надо ждать большего, хороший чуть выше среднего футболист, явно не Батраков. Вот от кого нужно ждать прогресса.
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