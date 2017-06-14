Слуцкий обратился к болельщикам «Халл Сити»

Успехов в новом клубе! Леонид Слуцкий очень хороший тренер и адекватный, нормальный человек! Дай Бог, чтобы всё у него получилось! )))))
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам команды на английском языке. Напомним, тренер выучил новый язык всего за полгода нахождения в Англии.
Слуцкий призвал болельщиков поддержать команду в новом сезоне. Российский специалист отметил, что счастлив находиться в клубе.
Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити» по окончании прошедшего сезона. Следующий год команда проведет в Чемпионшипе. Перед клубом поставлена задача по возвращению в Премьер-лигу.
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— Hull City (@HullCity) 14 июня 2017 г.