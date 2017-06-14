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Слуцкий обратился к болельщикам «Халл Сити»

14 июня 2017, 19:06
27

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам команды на английском языке. Напомним, тренер выучил новый язык всего за полгода нахождения в Англии.

Слуцкий призвал болельщиков поддержать команду в новом сезоне. Российский специалист отметил, что счастлив находиться в клубе.

Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити» по окончании прошедшего сезона. Следующий год команда проведет в Чемпионшипе. Перед клубом поставлена задача по возвращению в Премьер-лигу.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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кошмарик
1497456605
ай Лёня, ай малацца! практически правильно все сказал на английском.. аплодирую!
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Lev Aleks
1497456846
До господина Мутко ему далеко слава богу)))))))))))))))))))))
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MixterFS
1497457374
Удачи в новом клубе, Леонид ШлюхаНебо!
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Serjoga
1497457452
Слуцкий начал работу в Англии и уже нормально общается на английском языке! Спалетти, Луческу, Боаш, Каррера, Муслин, Петреску, Адвокат, Хиддинк, Капелло-кто из них игрокам ставил задачу на матч на русском языке? Один Божович выучил русский! Да потому, что наши ....... так заключают контракт, еще и боятся, что иностранные тренеры откажутся принимать ту или иную команду! И ни хр... не задумываются о повышении авторитета РФПЛ!
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insider_retro
1497458028
Вот молодец! Поездил, постажировался, язык выучил (нормально).... Вызывает уважение.... Не надо поливать грязью... Он НАШ человек ТАМ, таких пока больше нет.... Человеческим материалом не разбрасываются...
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alexa1995
1497460093
Честно, зашел и ожидал "Лец ми спик ин инглиш фром май харт", но блин, луцкий красавчик! Приятно удивлен.
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xapaycm
1497461259
Просто красавчик! Рад за Леонида Викторовича! Болею за Халл!
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Алекc
1497461740
удачи Слуцкому. и меньше нервов. чтоб не раскачивал кресла в халл сити )
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Drezden85
1497465824
Мудко после просмотра закурил..........
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Бугимен
1497466732
Леонид Викторович вы молодец!Хорошие обращение болельщикам "Халл Сити" на английском языке сказали вы))))!!!"Здравствуйте, болельщики "Халл Сити", я — Леонид Слуцкий, новый главный тренер команды. Я очень счастлив находиться здесь. Надеюсь, что вы обеспечите команду хорошей поддержкой, и следующий сезон получится для нас великолепным, в результате чего мы вместе сможем решить нашу задачу. Спасибо", – сказал Слуцкий!Удачи Леониду Слуцкому теперь тренер тигров!
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