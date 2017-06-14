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    Слуцкий обратился к болельщикам «Халл Сити»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам команды на английском языке. Напомним, тренер выучил новый язык всего за полгода нахождения в Англии.

    Слуцкий призвал болельщиков поддержать команду в новом сезоне. Российский специалист отметил, что счастлив находиться в клубе.

    Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити» по окончании прошедшего сезона. Следующий год команда проведет в Чемпионшипе. Перед клубом поставлена задача по возвращению в Премьер-лигу.

    Источник: Twitter

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    14.06.2017 19:06
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +64

      fanat1244 25 июня 2017, 13:59

      Успехов в новом клубе! Леонид Слуцкий очень хороший тренер и адекватный, нормальный человек! Дай Бог, чтобы всё у него получилось! )))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 14 июня 2017, 22:00

      Полузащитник "Халла" Райан Мейсон возобновил тренировки после тяжелейшей травмы головы, полученной в январе.
      Напомним, 22 января в матче Премьер-Лиги против будущих чемпионов жизнь Райана оказалась на волоске, когда он в верховом единоборстве столкнулся головами с Гари Кэхиллом и получил перелом черепа.
      После оказания первой помощи медицинскими штабами обеих команд Райан в кислородной маске и на носилках был унесен с поля "Стэмфорд Бридж". Мейсон в состоянии комы был доставлен в госпиталь, где вскоре перенес операцию, в ходе которой доктора внедрили в череп футболиста 14 металлических пластин.

      К счастью, процесс восстановления экс-игрока "Тоттенхэма" прошел гладко. А сегодня через свой официальный аккаунт в Твиттере 26-летний Мейсон сообщил о возвращении на тренировочное поле.

      Таким образом, Райан имеет отличные шансы подготовиться к началу сезона Чемпионшипа под руководством нового тренера "тигров" Леонида Слуцкого.

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 14 июня 2017, 21:58

      Леонид Викторович вы молодец!Хорошие обращение болельщикам "Халл Сити" на английском языке сказали вы))))!!!"Здравствуйте, болельщики "Халл Сити", я — Леонид Слуцкий, новый главный тренер команды. Я очень счастлив находиться здесь. Надеюсь, что вы обеспечите команду хорошей поддержкой, и следующий сезон получится для нас великолепным, в результате чего мы вместе сможем решить нашу задачу. Спасибо", – сказал Слуцкий!Удачи Леониду Слуцкому теперь тренер тигров!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 14 июня 2017, 21:43

      Мудко после просмотра закурил..........

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 14 июня 2017, 21:24

      Начинайте болеть за Халл, чтобы потом не называли глорами. Займут первое место, удачного просмотра))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 14 июня 2017, 20:41

      правильное начало.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 14 июня 2017, 20:35

      удачи Слуцкому. и меньше нервов. чтоб не раскачивал кресла в халл сити )

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 14 июня 2017, 20:34

      Удачи!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 14 июня 2017, 20:27

      Просто красавчик!
      Рад за Леонида Викторовича!
      Болею за Халл!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 14 июня 2017, 20:12

      Интересно узнать мнение болельщиков Хала

      3
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