«Зенит» заплатил за Кузяева четыре миллиона

Руководство «Ахмата» сообщило о продаже в «Зенит» полузащитника Далера Кузяева. Сумма сделки составила четыре миллиона евро.

«Дорогие друзья! Полузащитник Далер Кузяев переходит в футбольный клуб «Зенит». Трансферы являются частью футбола. Для того, чтобы приобретать новых игроков, клубы обязаны совершать выгодные сделки. Сумма трансфера — четыре миллиона евро. Как известно, именно в нашем коллективе раскрылся талант Далера и он заиграл на высоком уровне. Желаю Далеру Кузяеву профессионального роста, выражаю признательность и благодарность за годы, проведенные в нашем клубе.

После завершения сезона мы объявляли, что будут заключены контракты с несколькими игроками. Уже в ближайшие дни к команде присоединится первый новичок, работа на трансферном рынке продолжается. В своей новейшей истории футбольный клуб «Ахмат» будет придерживаться стратегии нарастающего развития. Клуб будет стремиться к тому, чтобы заключать контракты с футболистами высокого уровня, а игра в исполнении команды радовала болельщиков», – отметил президент грозненского клуба Магомед Даудов.