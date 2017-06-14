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    «Зенит» заплатил за Кузяева четыре миллиона

    Руководство «Ахмата» сообщило о продаже в «Зенит» полузащитника Далера Кузяева. Сумма сделки составила четыре миллиона евро.

    «Дорогие друзья! Полузащитник Далер Кузяев переходит в футбольный клуб «Зенит». Трансферы являются частью футбола. Для того, чтобы приобретать новых игроков, клубы обязаны совершать выгодные сделки. Сумма трансфера — четыре миллиона евро. Как известно, именно в нашем коллективе раскрылся талант Далера и он заиграл на высоком уровне. Желаю Далеру Кузяеву профессионального роста, выражаю признательность и благодарность за годы, проведенные в нашем клубе.

    После завершения сезона мы объявляли, что будут заключены контракты с несколькими игроками. Уже в ближайшие дни к команде присоединится первый новичок, работа на трансферном рынке продолжается. В своей новейшей истории футбольный клуб «Ахмат» будет придерживаться стратегии нарастающего развития. Клуб будет стремиться к тому, чтобы заключать контракты с футболистами высокого уровня, а игра в исполнении команды радовала болельщиков», – отметил президент грозненского клуба Магомед Даудов.

    Источник: Instagram

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    14.06.2017 18:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 15 июня 2017, 08:55

      Что не трансфер, то бомба

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 06:09

      Чего народ возмущается, люди вкладываются в перспективу. Хотелось бы конечно в футбол, но они в перспективу.

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 14 июня 2017, 23:19

      Ни фига себе, клуб только образовался, а уже игроков за такую сумму продаёт. Молодцы!
      Надо же им с чего-то зарплату Павлюченко и Давыдову итд платить)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > Alimpasha 17 июня 2017, 20:06

      так тут про Терек и не говорится, тут про Ахмат

      0
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      Рейтинг: +86

      Razors 14 июня 2017, 21:25

      Сколько??? Хотя "народное достояние" они не считают...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июня 2017, 20:33

      агрессивная трансферная компания,круто!

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 июня 2017, 20:10

      Чистый отмыв денег! Ноунейм за 4 евромульта ! Цирк.

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 14 июня 2017, 19:40

      Может Месси новый?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июня 2017, 19:07

      Цаллагова туда, этого сюда. Чем они лучше или хуже? Помойму - два сапога пара. Оба бесполезные.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 июня 2017, 19:01

      Во капусту моют в Зените.Они вам не Димон....

      3
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 14 июня 2017, 18:50

      Что же за Кузяев такой? Неужели лучше Цаллагова будет? Возможно ли такое?

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