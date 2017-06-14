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«Зенит» заплатил за Кузяева четыре миллиона

14 июня 2017, 18:38
11

Руководство «Ахмата» сообщило о продаже в «Зенит» полузащитника Далера Кузяева. Сумма сделки составила четыре миллиона евро.

«Дорогие друзья! Полузащитник Далер Кузяев переходит в футбольный клуб «Зенит». Трансферы являются частью футбола. Для того, чтобы приобретать новых игроков, клубы обязаны совершать выгодные сделки. Сумма трансфера — четыре миллиона евро. Как известно, именно в нашем коллективе раскрылся талант Далера и он заиграл на высоком уровне. Желаю Далеру Кузяеву профессионального роста, выражаю признательность и благодарность за годы, проведенные в нашем клубе.

После завершения сезона мы объявляли, что будут заключены контракты с несколькими игроками. Уже в ближайшие дни к команде присоединится первый новичок, работа на трансферном рынке продолжается. В своей новейшей истории футбольный клуб «Ахмат» будет придерживаться стратегии нарастающего развития. Клуб будет стремиться к тому, чтобы заключать контракты с футболистами высокого уровня, а игра в исполнении команды радовала болельщиков», – отметил президент грозненского клуба Магомед Даудов.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Кузяев Далер
Комментарии (11)
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Бриг
1497455450
Что же за Кузяев такой? Неужели лучше Цаллагова будет? Возможно ли такое?
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андрей андреев
1497456070
Во капусту моют в Зените.Они вам не Димон....
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paracetamol
1497456420
Цаллагова туда, этого сюда. Чем они лучше или хуже? Помойму - два сапога пара. Оба бесполезные.
Ответить
deinego77@yandex.ru
1497458409
Может Месси новый?
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1497460217
Чистый отмыв денег! Ноунейм за 4 евромульта ! Цирк.
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Garrincha58
1497461635
агрессивная трансферная компания,круто!
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Razors
1497464731
Сколько??? Хотя "народное достояние" они не считают...
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Ubuntu
1497471571
Ни фига себе, клуб только образовался, а уже игроков за такую сумму продаёт. Молодцы! Надо же им с чего-то зарплату Павлюченко и Давыдову итд платить)
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Дядя Серёжа
1497496160
Чего народ возмущается, люди вкладываются в перспективу. Хотелось бы конечно в футбол, но они в перспективу.
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Stavropolets
1497506133
Что не трансфер, то бомба
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