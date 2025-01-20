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    Долг Сафонова увеличился до 67,5 млн рублей

    Задолженность вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова увеличилась более чем на 8 миллионов рублей, следует из обновленной информации в базе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

    По состоянию на 20 января в базе данных ФССП за Сафоновым числится задолженность в размере 67 469 804 рублей и 7 копеек, задолженность по расходам составляет 629 рублей 99 копеек.

    • В начале июля 2024 года сумма задолженности футболиста превышала 59,2 миллиона рублей.
    • «ПСЖ» приобрел Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро в июне 2024 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.01.2025 15:08
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1737384256
    Пока ещё не евро,Мэтью может быть спокон-это всего лишь 650 тысяч евреек.Сколько там,четверть годового заработка,или меньше???Но его адвокат обещал раздеть его догола и пустить гулять в Африку,по оставшимся протекторатам Франции.
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    Vert255
    1737455262
    Сафонов злостный алиментщик.Позор ему.Да и как вратарь так себе
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