Долг Сафонова увеличился до 67,5 млн рублей

Задолженность вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова увеличилась более чем на 8 миллионов рублей, следует из обновленной информации в базе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
По состоянию на 20 января в базе данных ФССП за Сафоновым числится задолженность в размере 67 469 804 рублей и 7 копеек, задолженность по расходам составляет 629 рублей 99 копеек.
- В начале июля 2024 года сумма задолженности футболиста превышала 59,2 миллиона рублей.
- «ПСЖ» приобрел Сафонова у «Краснодара» за 20 миллионов евро в июне 2024 года.