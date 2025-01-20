Долг Сафонова увеличился до 67,5 млн рублей

Задолженность вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова увеличилась более чем на 8 миллионов рублей, следует из обновленной информации в базе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

По состоянию на 20 января в базе данных ФССП за Сафоновым числится задолженность в размере 67 469 804 рублей и 7 копеек, задолженность по расходам составляет 629 рублей 99 копеек.