Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Глушаков, Дзюба, Витиньо и другие герои 29-го тура РФПЛ

Герой – Денис Глушаков («Спартак»)

В матче-празднике «Спартака» с «Тереком», как и положено, главным действующим лицом был капитан – он уже в первом тайме сделал дубль, фактически решив исход игры. Первый мяч Глушаков отпраздновал, поклонившись с командой всей трибуне, а после второго игроки «Спартака» бросились обнимать Массимо Карреру. Во втором тайме разгром оформил Квинси Промес, тут же надев маску и тоже отметив с фанатами. Настоящий праздник!

«Спартак» провел 10 матчей дома против «Терека» в своей истории и ни разу проиграл. Но гораздо ценнее то, что выиграли красно-белые в нынешнем сезоне все домашние игры кроме одной – отличный результат. Вдобавок к этому, «Спартак» уже набрал больше всех очков в истории РФПЛ за один сезон (с 2002 года, и не считая переходный сезон-2011/12).

«Спартак» празднует чемпионство на домашнем стадионе. Как это выглядит

Герой – Витиньо (ЦСКА)

Витиньо в очередной раз выручил Виктора Гончаренко, забив классный гол со штрафного в ворота «Рубина». Под руководством белорусского специалиста бразилец отлично выглядит нынешней весной, неудивительно, что именно он нередко становится героем матчей ЦСКА. Удалось армейцам переломить ход равной игры еще и из-за удаления Цакташа у «Рубина», которое состоялось в начале второго тайма за ужасный фол на Березуцком. На последних секундах счет удвоил Алан Дзагоев. Казань, как и год назад, была успешно взята ЦСКА.

До этого матча «Рубин» всего однажды проиграл дома ЦСКА в последних шести матчах. Красно-синие при этом в пяти подряд играх от казанцев не пропускают. И благодаря этой победе они становятся фаворитами в борьбе за второе место.

Герой – Артем Дзюба («Зенит»)

В важнейшем матче в борьбе за Лигу чемпионов «Зенит» сумел добиться положительного результата благодаря точному удару Дзюбы после передачи Данни. «Краснодару» тоже было за что бороться – снизу подпирают «Ростов» и «Терек», желающие поиграть в Лиге Европы. Впрочем, свои шансы краснодарский клуб не реализовал. Был в этом матче еще странный момент с удалением тренера «Зенита» по физподготовке Карло Николини, который что-то нелицеприятное сказал лайнсмену. Счет остался прежним – 1:0, в итоге «Зенит» выиграл у «Краснодара» пять из шести домашних матчей с общим счетом 15:1. Но зависеть будет в последнем туре от матча ЦСКА с «Анжи».

Герой – Сердар Азмун («Ростов»)

Ростовчане легко воспользовались осечкой «Краснодара» и вышли на четвертое место, выиграв в Махачкале благодаря голам Азмуна и Полоза. «Анжи» уже девятый матч подряд не может обыграть «Ростов», а дома не забивал в ворота ростовчан четыре игры кряду. Команда Курбана Бердыева, несмотря на тяжелую статистику выездных матчей в нынешнем сезоне, сумела решить свою задачу в Махачкале. Теперь именно «Ростов» – фаворит в борьбе за место в Лиге Европы.

Герой – Дмитрий Тарасов («Локомотив»)

«Локомотив» снова победил «Урал», как и в финале Кубка: Пейчинович забил после подачи Фернандеша, затем пенальти реализовал сам португалец, а в концовке Кверквелия поразил собственные ворота. Штурм ворот «Локо» ни к чему не привел, хотя и запомнился удар Бикфалви в штангу. Тарасова выделяем за очень приличный матч: пять отборов, четыре перехвата, целых 12 выносов и еще четыре выигранных верховых единоборства. Очень солидно в преддверии Кубка конфедераций. «Локомотив» обогнал «Уфу» и вышел на седьмое место, а «Урал» продлил безвыигрышную серию до шести матчей и все еще вынужден опасаться падения в зону стыков.

Герой – Кристиан Паскуато («Крылья Советов»)

«Крылья» справились со своей задачей, победив в Томске аутсайдера, которому забили по голу в каждом из таймов. Паскуато ассистировал Бруно, а еще итальянец отметился самым высоким процентом точных пасов (92,4%), раздал несколько обостряющих передач и собрал на себе пять фолов. Гости были не против закончить матч и с минимальным перевесом, а в концовке отличился Корниленко – 0:2. «Томь» уступила впервые за шесть последних домашних встреч с «Крыльями», а их соперник набрал важнейшие три очка в борьбе за место в Премьер-лиге.

Герой – Александр Сухов («Уфа»)

Для уфимцев Сухов – настоящий спаситель, причем выручает он команду исключительно на последних минутах – победный гол «Арсеналу», а сегодня – мяч в ворота «Оренбурга», который принес «Уфе» ничью. Казалось, хозяева выиграют благодаря голу Афонина под самый занавес матча, но подопечные Сергея Семака сумели спастись. Причем раньше в трех предыдущих домашних матчах «Оренбург» от «Уфы» голов не пропускал. Уфимцы же за три прошлых игры против этой команды вообще оставляли свои ворота сухими. Прервались обе традиции, и подопечные Роберта Евдокимова сползли на строчку вниз в турнирной таблице.

Герой – Игорь Горбатенко («Арсенал»)

Туляки не смогли одержать важную победу над «Амкаром», которая помогла бы им выбраться из зоны прямого вылета. Горбатенко запомнился тем, что был самым активным на поле – и по ударам, и по отборам, словом, по самым разным компонентам. Раньше «Арсенал» выиграл четыре из пяти домашних матчей у «Амкара», однако в самый важный момент три очка завоевать не удалось. Пермяки же спокойно доигрывают сезон, не потеряв место в десятке.

Почему мы ждем следующего тура:

В нем решится:

  • Кто сыграет от России в Лиге чемпионов вместе со «Спартаком»
  • Кто станет еще одним участником Лиги Европы
  • Кто примет участие в стыковых матчах
  • Кто вылетит напрямую из РФПЛ наряду с «Томью»

Символическая сборная 29-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 29-го тура:

«Томь» – «Крылья Советов» – 0:2

«Оренбург» – «Уфа» – 1:1

«Урал» – «Локомотив» – 1:2

«Спартак» – «Терек» – 3:0

«Рубин» – ЦСКА – 0:2

«Анжи» – «Ростов» – 1:2

«Зенит» – «Краснодар» – 1:0

«Арсенал» – «Амкар» – 0:0

Расписание 30-го тура:

21 мая (воскресенье):

Все матчи начнутся в 15:00: «Арсенал» – «Спартак», «Амкар» – «Рубин», ЦСКА – «Анжи», «Оренбург» – «Ростов», «Уфа» – «Урал», «Локомотив» – «Зенит», «Томь» – «Краснодар», «Крылья Советов» – «Терек».

На 30-й тур дисквалифицированы: Хави Гарсия, Юсупов (оба – «Зенит»), Попов, Чуперка (оба – «Томь»), Пирис («Терек»), Каборе («Краснодар»), Цакташ («Рубин»), Ан.Миранчук («Локомотив»), Будковский («Анжи»).

Календарь чемпионата

Таблица чемпионата

Статистика чемпионата

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Локомотив Зенит ЦСКА Краснодар Ростов Уфа Ахмат Томь Урал Амкар-Пермь Рубин Крылья Советов Арсенал Оренбург Анжи Тарасов Дмитрий Дзюба Артем Сухов Александр Глушаков Денис Горбатенко Игорь Паскуато Кристиан Азмун Сердар Витиньо
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
igormaddog
1495074843
ЦСКА в ЛЧ,Зенит,Ростов в ЛЕ!
Ответить
lokoman92
1495087900
Фернандеша забыли указать в символической сборной!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+