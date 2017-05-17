Глушаков, Дзюба, Витиньо и другие герои 29-го тура РФПЛ

Герой – Денис Глушаков («Спартак»)

В матче-празднике «Спартака» с «Тереком», как и положено, главным действующим лицом был капитан – он уже в первом тайме сделал дубль, фактически решив исход игры. Первый мяч Глушаков отпраздновал, поклонившись с командой всей трибуне, а после второго игроки «Спартака» бросились обнимать Массимо Карреру. Во втором тайме разгром оформил Квинси Промес, тут же надев маску и тоже отметив с фанатами. Настоящий праздник!

«Спартак» провел 10 матчей дома против «Терека» в своей истории и ни разу проиграл. Но гораздо ценнее то, что выиграли красно-белые в нынешнем сезоне все домашние игры кроме одной – отличный результат. Вдобавок к этому, «Спартак» уже набрал больше всех очков в истории РФПЛ за один сезон (с 2002 года, и не считая переходный сезон-2011/12).

«Спартак» празднует чемпионство на домашнем стадионе. Как это выглядит

Герой – Витиньо (ЦСКА)

Витиньо в очередной раз выручил Виктора Гончаренко, забив классный гол со штрафного в ворота «Рубина». Под руководством белорусского специалиста бразилец отлично выглядит нынешней весной, неудивительно, что именно он нередко становится героем матчей ЦСКА. Удалось армейцам переломить ход равной игры еще и из-за удаления Цакташа у «Рубина», которое состоялось в начале второго тайма за ужасный фол на Березуцком. На последних секундах счет удвоил Алан Дзагоев. Казань, как и год назад, была успешно взята ЦСКА.

До этого матча «Рубин» всего однажды проиграл дома ЦСКА в последних шести матчах. Красно-синие при этом в пяти подряд играх от казанцев не пропускают. И благодаря этой победе они становятся фаворитами в борьбе за второе место.

Герой – Артем Дзюба («Зенит»)

В важнейшем матче в борьбе за Лигу чемпионов «Зенит» сумел добиться положительного результата благодаря точному удару Дзюбы после передачи Данни. «Краснодару» тоже было за что бороться – снизу подпирают «Ростов» и «Терек», желающие поиграть в Лиге Европы. Впрочем, свои шансы краснодарский клуб не реализовал. Был в этом матче еще странный момент с удалением тренера «Зенита» по физподготовке Карло Николини, который что-то нелицеприятное сказал лайнсмену. Счет остался прежним – 1:0, в итоге «Зенит» выиграл у «Краснодара» пять из шести домашних матчей с общим счетом 15:1. Но зависеть будет в последнем туре от матча ЦСКА с «Анжи».

Герой – Сердар Азмун («Ростов»)

Ростовчане легко воспользовались осечкой «Краснодара» и вышли на четвертое место, выиграв в Махачкале благодаря голам Азмуна и Полоза. «Анжи» уже девятый матч подряд не может обыграть «Ростов», а дома не забивал в ворота ростовчан четыре игры кряду. Команда Курбана Бердыева, несмотря на тяжелую статистику выездных матчей в нынешнем сезоне, сумела решить свою задачу в Махачкале. Теперь именно «Ростов» – фаворит в борьбе за место в Лиге Европы.

Герой – Дмитрий Тарасов («Локомотив»)

«Локомотив» снова победил «Урал», как и в финале Кубка: Пейчинович забил после подачи Фернандеша, затем пенальти реализовал сам португалец, а в концовке Кверквелия поразил собственные ворота. Штурм ворот «Локо» ни к чему не привел, хотя и запомнился удар Бикфалви в штангу. Тарасова выделяем за очень приличный матч: пять отборов, четыре перехвата, целых 12 выносов и еще четыре выигранных верховых единоборства. Очень солидно в преддверии Кубка конфедераций. «Локомотив» обогнал «Уфу» и вышел на седьмое место, а «Урал» продлил безвыигрышную серию до шести матчей и все еще вынужден опасаться падения в зону стыков.

Герой – Кристиан Паскуато («Крылья Советов»)

«Крылья» справились со своей задачей, победив в Томске аутсайдера, которому забили по голу в каждом из таймов. Паскуато ассистировал Бруно, а еще итальянец отметился самым высоким процентом точных пасов (92,4%), раздал несколько обостряющих передач и собрал на себе пять фолов. Гости были не против закончить матч и с минимальным перевесом, а в концовке отличился Корниленко – 0:2. «Томь» уступила впервые за шесть последних домашних встреч с «Крыльями», а их соперник набрал важнейшие три очка в борьбе за место в Премьер-лиге.

Герой – Александр Сухов («Уфа»)

Для уфимцев Сухов – настоящий спаситель, причем выручает он команду исключительно на последних минутах – победный гол «Арсеналу», а сегодня – мяч в ворота «Оренбурга», который принес «Уфе» ничью. Казалось, хозяева выиграют благодаря голу Афонина под самый занавес матча, но подопечные Сергея Семака сумели спастись. Причем раньше в трех предыдущих домашних матчах «Оренбург» от «Уфы» голов не пропускал. Уфимцы же за три прошлых игры против этой команды вообще оставляли свои ворота сухими. Прервались обе традиции, и подопечные Роберта Евдокимова сползли на строчку вниз в турнирной таблице.

Герой – Игорь Горбатенко («Арсенал»)

Туляки не смогли одержать важную победу над «Амкаром», которая помогла бы им выбраться из зоны прямого вылета. Горбатенко запомнился тем, что был самым активным на поле – и по ударам, и по отборам, словом, по самым разным компонентам. Раньше «Арсенал» выиграл четыре из пяти домашних матчей у «Амкара», однако в самый важный момент три очка завоевать не удалось. Пермяки же спокойно доигрывают сезон, не потеряв место в десятке.

Почему мы ждем следующего тура:

В нем решится:

Кто сыграет от России в Лиге чемпионов вместе со «Спартаком»

Кто станет еще одним участником Лиги Европы

Кто примет участие в стыковых матчах

Кто вылетит напрямую из РФПЛ наряду с «Томью»

Символическая сборная 29-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 29-го тура:

«Томь» – «Крылья Советов» – 0:2

«Оренбург» – «Уфа» – 1:1

«Урал» – «Локомотив» – 1:2

«Спартак» – «Терек» – 3:0

«Рубин» – ЦСКА – 0:2

«Анжи» – «Ростов» – 1:2

«Зенит» – «Краснодар» – 1:0

«Арсенал» – «Амкар» – 0:0

Расписание 30-го тура:

21 мая (воскресенье):

Все матчи начнутся в 15:00: «Арсенал» – «Спартак», «Амкар» – «Рубин», ЦСКА – «Анжи», «Оренбург» – «Ростов», «Уфа» – «Урал», «Локомотив» – «Зенит», «Томь» – «Краснодар», «Крылья Советов» – «Терек».

На 30-й тур дисквалифицированы: Хави Гарсия, Юсупов (оба – «Зенит»), Попов, Чуперка (оба – «Томь»), Пирис («Терек»), Каборе («Краснодар»), Цакташ («Рубин»), Ан.Миранчук («Локомотив»), Будковский («Анжи»).

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